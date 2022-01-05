他聊LINE傳「水母貼圖」慘被笑！真實原因眾秒懂：歸剛欸
近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡，其中LINE因能傳遞貼圖來表達心情，而受到用戶們喜愛。不過，近日有網友聊天時傳了「水母貼圖」卻被嘲笑，原因揭曉後，立馬引來眾人傻眼直呼「歸剛欸！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 21:30:33
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一段對話截圖，只見畫面中，他先是傳了一個水母模樣的貼圖，下秒卻直言「我最近很喜歡這個金針菇～～」友人一聽感到不太對勁，納悶詢問「金針菇？？」
原PO發現友人不理解後，立馬再傳了一個同款貼圖，再次表示「金針菇啊～～」這時友人馬上戳破真相，尷尬直言「這是水母」，才讓他發現自己搞錯了，震驚喊話「不是吃的喔？」
短短一段對話曝光後，隨即在網路上掀起討論，不少網友紛紛笑翻直呼「眼睛方面」、「眼睛是否要關心一下」、「很餓是嗎」、「哪有那麼肥的金針菇」。
甚至有網友突然聯想到，前陣子爆紅的網路用語「歸剛欸」，直言「我腦袋裡面水母已經等於歸剛欸」、「水母：歸剛欸」、「頭沒斷認不出來」、「金針菇跟歸剛欸差那麼多⋯⋯」、「這是歸剛欸」。
據了解，去年有一段水母斷頭影片在網路上瘋傳，內容主要是有一隻水母突被人雙手抓起，不到幾秒後立馬斷頭掉入水中，就有神人為其惡搞搭配生動配音，影片中最後一句話「歸剛欸」也竄紅成最新的迷因用語。（編輯：陳雅雲）