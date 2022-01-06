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《華燈》發威！美輪明宏手機桌布爆紅　換這張財運大飆升

▲網紅「地表最強敗犬」意外掀起「美輪明宏手機桌布之亂」，引發網友討論。（圖/地表最強敗犬IG）
▲網紅「地表最強敗犬」意外掀起「美輪明宏手機桌布之亂」，引發網友討論。（圖/地表最強敗犬IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 10:16:50

近期《華燈初上》第二季上線之後，引發劇迷廣泛討論，而其中角色寶寶（吳慷仁 飾）因其三性裝扮，精湛的演出讓觀眾為之驚呼，連網紅「地表最強敗犬」也深陷追劇循環之中，並在IG透露「寶寶的造型根本就是美輪明宏！」貼文卻引來內行人透露，只要將美輪明宏的照片換成手機桌布，就能帶來好運，結果「地表最強敗犬」分享之後，意外造成「美輪明宏手機桌布之亂」，連歌手魏如萱也跟上熱潮，引發討論。

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▲網友透露將手機桌布換成美輪明宏的照片，就能招來好運。（圖/地表最強敗犬IG）
日本人的都市傳說！美輪明宏是哪位？

現年86歲的美輪明宏是日本一位創作歌手兼劇演員，也是少數公開出櫃的多棲藝人，由於他勇於做自己，從不在乎世俗的眼光，經常打扮女裝的他，認為自己總是最美的，讓他成為許多人心目中的偶像；而至於美輪明宏能帶來好運一事有諸多說法，不少人認為因為他擁有通靈體質，能夠與靈界連結，在2005年播出的《靈能之泉》當中，美輪明宏就是節目固定班底，還被定位成「愛的傳道士」，在當時可以說是紅極一時，認為只要有美輪明宏的出現，就會有正能量以及好運降臨。

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▲現年86歲的美輪明宏是日本一位創作歌手兼劇演員，也是少數公開出櫃的多棲藝人。（圖/翻攝推特＠Q6shG8ryUaRUYfG）
而隨著《華燈初上》第二季寶寶的現身，讓網紅「地表最強敗犬」在IG上驚呼「寶寶的造型就是美輪明宏！」結果引來粉絲透露「表示日本人會用『美輪明宏』當作桌布招好運，黃色是財運、粉紅的就是桃花運，另外藍色代表事業運，白色則是能淨化心靈去除厄運，不同的美輪可以帶來不同功用」。

「地表最強敗犬」也發文透露「認真有被求愛情財運的美輪桌布之亂的效應給嚇到，還直接變成熱搜關鍵字？只能說大家都是迷信的愚婦，如果真的有什麼換了桌布後立馬開運的案例，拜託請在下面直接分享給大家知道」結果貼文釣出不少回應「我剛剛換完去刮刮樂中五百，大家快換」、「桌布直接換起來，跪求脫魯」、「已換粉色的美輪.....拜託了美輪」、「美輪我換了藍色的你！跪求事業大發」、「我換了美輪結果就加薪了.....」，而因為《華燈初上》寶寶一角掀起的「美輪明宏手機桌布之亂」究竟是意外好運，還是驗證傳說，就留給大家自己想像囉！（編輯：張嘉哲）

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▲魏如萱搞笑P圖，致敬美輪明宏，引發網友討論「太有創意」。（圖/魏如萱IG）
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