《華燈》發威！美輪明宏手機桌布爆紅　換這張財運大飆升

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現年86歲的美輪明宏是日本一位創作歌手兼劇演員，也是少數公開出櫃的多棲藝人，由於他勇於做自己，從不在乎世俗的眼光，經常打扮女裝的他，認為自己總是最美的，讓他成為許多人心目中的偶像；而至於美輪明宏能帶來好運一事有諸多說法，不少人認為因為他擁有通靈體質，能夠與靈界連結，在2005年播出的《靈能之泉》當中，美輪明宏就是節目固定班底，還被定位成「愛的傳道士」，在當時可以說是紅極一時，認為只要有美輪明宏的出現，就會有正能量以及好運降臨。
而隨著《華燈初上》第二季寶寶的現身，讓網紅「地表最強敗犬」在IG上驚呼「寶寶的造型就是美輪明宏！」結果引來粉絲透露「表示日本人會用『美輪明宏』當作桌布招好運，黃色是財運、粉紅的就是桃花運，另外藍色代表事業運，白色則是能淨化心靈去除厄運，不同的美輪可以帶來不同功用」。
「地表最強敗犬」也發文透露「認真有被求愛情財運的美輪桌布之亂的效應給嚇到，還直接變成熱搜關鍵字？只能說大家都是迷信的愚婦，如果真的有什麼換了桌布後立馬開運的案例，拜託請在下面直接分享給大家知道」結果貼文釣出不少回應「我剛剛換完去刮刮樂中五百，大家快換」、「桌布直接換起來，跪求脫魯」、「已換粉色的美輪.....拜託了美輪」、「美輪我換了藍色的你！跪求事業大發」、「我換了美輪結果就加薪了.....」，而因為《華燈初上》寶寶一角掀起的「美輪明宏手機桌布之亂」究竟是意外好運，還是驗證傳說，就留給大家自己想像囉！（編輯：張嘉哲）