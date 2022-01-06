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尾牙2千元體面實用獎品該送啥？網推這類：接受度最高

▲公司尾牙活動中員工最期待的就是抽獎，一名網友正為了要準備什麼抽獎獎品而傷腦筋。（示意圖／取自pixabay）
▲公司尾牙活動中員工最期待的就是抽獎，一名網友正為了要準備什麼抽獎獎品而傷腦筋。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 10:37:01

歲末將近，許多公司開始舉辦尾牙活動，以犒賞員工一年來的辛勞，其中最讓大家期待的莫過於抽獎活動。一名網友在網路上表示公司尾牙即將到來，大部分的獎項都已準備好，唯獨價值2000元以內的「伍獎」還不知道該準備什麼，沒想到網友一致推薦「這一物」！

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該名網友在《PTT-Tech_Job》板發文請益「價錢1000～2000的尾牙獎品」，表示自己在1間規模不大的公司擔任主管，由於尾牙日期將近，但是抽獎獎品中的「伍獎」內容還沒有想法，因此想詢問大家「主要以3C家電為主，預算1000～2000，想請各位大大建議一些體面又實用的獎品，雖然現金很實用，但請不要現金或禮券，非常感謝～」。

▲原PO表示伍獎的預算是1000～2000的3C家電產品。（圖／翻攝自《PTT-Tech_Job》）
▲原PO表示伍獎的預算是1000～2000的3C家電產品。（圖／翻攝自《PTT-Tech_Job》）
貼文一出果然有許多網友熱心建議：「無線耳機」、「荷蘭公主掛燙機」、「小米系列接受度滿高的」、「烤箱、微波爐」、「汽泡水機、點心機、筋膜槍、按摩枕」、「筋膜槍，適合所有人」、「Chromecast TV」、「現在冬天，不然送電暖器好了」。

即便原PO表示不希望發現金或禮券，但因為預算只有2000元所以還是很多網友建議應該將這兩樣納入考量：「不如現金發一發」、「一千多就發現金就好了」、「2000元百貨公司禮券」、「發現金比較實用」、「除了現金一律都是垃圾」、「一些現金其實大家也開心」、「沒辦法現金就是禮券最實用」、「禮券啦，這種金額真的是禮券最好」、「發現金不好嘛？每次買的人浪費腦力，得到的又要再浪費腦力賣掉還得打折」、「如果覺得現金俗氣，那就買郵政禮券發一發吧，拿的可以直接變現」。（編輯：陳珮瑜）

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