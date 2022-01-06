部分民眾採檢意願不高　劉宜廉：務必出來採檢守護家園！

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根據衛生局疫調，案17239自述跨年夜有去歌友會，但她沒參加跨年，而是在房間跟其他人打麻將，衛生局緊急匡列相關接觸者採檢，並通知歌友會會員今早7時30分至歌友會採檢。敏盛醫院昨日接獲衛生局指示，今日上午7時與院內醫護同仁前來做採檢，預計採檢人數約800人，共動員27名醫護、分3條線做採檢，目前2小時已完成270人的採檢，預估中午會完成。
一早不少接獲通知民眾回到歌友會現場排隊等候採檢，有人表示，昨晚接獲群組消息後相當擔心自己確診，也不敢跟家人接觸，不過也有人說沒什麼好擔心的，做個採檢而已，樂觀看待。
負責協助今日歌友會採檢工作的敏盛醫院院長劉宜廉表示，昨晚院方接獲衛生局通知，今早七點醫護人員就到金嗓歌友會協助民眾進行PCR採檢，預估要採8百多人，院方安排20多位醫護、開3條動線進行採檢，今天採檢完畢後就會盡速做檢驗，希望晚間能有結果。劉宜廉強調，部分民眾採檢意願不高，因此在此呼籲所有需要採檢的民眾，務必前來檢測，一起守護我們的家園。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。