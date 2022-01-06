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桃機染疫女清潔員住新北　侯友宜：個案家人採檢後為陰性

▲侯友宜今（6）日受訪時表示，個案同住家人經採檢後為陰性，且個案的活動史幾乎都在桃園，新北市的狀況是穩定。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.06）
▲侯友宜今（6）日受訪時表示，個案同住家人經採檢後為陰性，且個案的活動史幾乎都在桃園，新北市的狀況是穩定。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.06）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-06 11:44:25

桃園機場的群聚案延燒，中央流行疫情指揮中心昨（5）日晚間再公布新增3名機場的清潔員確診，其中1名個案住新北；對此，新北市長侯友宜今（6）日受訪時表示，個案同住家人經採檢後為陰性，且個案的活動史幾乎都在桃園，新北市的狀況是穩定。

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侯友宜指出，新北市昨日晚間獲悉有1名確診的個案後，立即快速地展開疫調、擴大匡列與採檢，目前同住家人經採檢後為陰性，且個案的活動史幾乎都在桃園，平常也鮮少在新北市活動；至於其他的接觸者也會逐一去了解，目前的狀況是穩定，不會影響到新北市的疫情。

新北市政府衛生局秘書高詩琪補充，確診的女性清潔員CT值為33.8，年齡50多歲，相關疫情的調查、接觸者匡列及防治工作都正進行；初步瞭解，這名清潔人員的生活相對單純，活動生活圈幾乎都在職場，新北已匡列家人與接觸者，已採檢者目前暫時都是陰性，其餘若有新的資訊，會進一步對外說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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