為何年夜飯必有蝦子？原來藏「好兆頭」 網讚：長知識了
還剩不到一個月就要過年了，許多人開始置辦年夜飯，預購一些省時省力的現成年菜。在挑選菜色時，除了選家人愛吃的，還會刻意下單象徵好彩頭的年菜，幫全家人討個好運氣，就有網友提問「為什麼年夜飯一定要有蝦子？不准Google！」吸引眾人想破頭，原來不只蝦子，許多過年必吃的年菜也都有其代表的意義。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-06 13:44:08
蘋果代表平安、火鍋象徵團圓，都是顯而易見的聯想，就有網友不解提問：「為什麼年夜飯一定要有蝦子？不准Google！」難道蝦子不會「愈吃愈瞎」嗎？泰國蝦業者幫大家開示，蝦子是象徵「長壽」的意思。煮熟後紅色討喜的蝦子，是很常見的料理食材，日本人認為蝦子的長鬚、煮熟後彎曲的模樣就像老人，寄望能像蝦子一樣活到「腰都彎了」的歲數，象徵祈願長壽。而坊間另有一說，過年吃蝦子，是希望跟蝦子一樣活跳跳、代表有活力。
除了蝦子之外，「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」粉專過去也曾以趣味插圖的方式，分享各種年菜的代表含意，像是年年有餘的魚、步步高升的蘿蔔糕、吃甜甜好過年的糖果、好運旺旺來的鳳梨、招財進寶的餃子，以及許多網友覺得超難吃、卻不得不吃的長年菜（芥菜），衍生有長壽的意義之外，愈煮愈甘也象徵苦盡甘來。