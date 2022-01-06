金嗓歌友會千人聚餐讓人憂心　魯明哲：衛生局還在狀況外

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桃園機場群聚至今已累計8人確診，其中案17239在跨年連假期間一連5天都去報到的中壢區金嗓歌友會，曾舉辦跨年千人餐會，席間近千人無罩聚餐，魯明哲表示，桃園市府似乎只知道確診者曾經一連去過5天，但根本不清楚當天歌友會有舉辦千人的餐會，憂心在疫調上根本是出了問題。
魯明哲表示，確診者在去年12月29日起就一連去了好幾天，到1月5日疫情爆發已將近一周時間，疫調除了要知道確診者當天去過歌友會、和哪些人接觸過，還有其接觸到的麥克風、泡茶茶具等都有可能透過環境間接傳染，在看了跨年夜聚會照片後驚覺事態嚴重，讓人感到相當憂心。
魯明哲提到，金嗓歌友會屬會員制，明確知道會員有誰還有跨年夜當晚哪些人出入，政府疫調不能像是大賣場不特定的疫調方式，桃園市政府應該要更積極精準疫調。
魯明哲說，畢竟現在不是三級警戒期間，跨年夜當天也有許多跨年演唱會，而金嗓歌友會舉辦跨年聚餐，活動本身並沒有問題，他會揭發此事也並非要民眾去獵巫，只是希望提醒政府要更精準掌握疫情狀況，更希望疫情不要擴散。
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