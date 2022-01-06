影／女清潔工打麻將影像曝光　近距離未戴口罩染疫風險高

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目前累計8名確診個案中，其中一名確診的女清潔工在中壢金嗓歌友會兼差，不但連5天到歌友會報到，跨年夜更前去現場打麻將。從監視器畫面可以看出，房間內擺放數張麻將桌，確診女清潔工進場時雖有戴口罩，但打牌時監視器只拍到背影，不確定是否有脫下口罩；但無論如何，同桌的3名牌咖都與女清潔工距離極近、且接觸時間又長，感染風險相當高。
根據衛生局疫調指出，該女跨年（12/31）晚間8點半曾前往歌友會，並在房間裡面打麻將。不過，金嗓歌友會會長陳中央則表示，該女跨年雖有來過會館，但礙於人數限制，並未參加跨年晚會，而是在元旦（1/1）凌晨0時許才進到會館，與工作人員一起打掃、到棋藝社打牌，停留時間約3小時。
陳中央表示，該名女清潔工也是金嗓歌友會會員，平時就會來打牌，但很少唱歌，平時會到歌友會上晚上10點到早上6點的大夜班，跨年夜當天她應該是休假，沒有參與跨年活動，是在餐會結束後才進來打麻將。
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