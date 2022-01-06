男點早餐附「怪備註」！女外送員一看臉紅 眾驚：可救人
外送平台近幾年崛起，民眾只要使用APP點餐，美味的餐點就會送到家門口，而客人百百種，常常點餐後備註要幫忙買菸、買飲料已經不稀奇。近日，就有一名女外送員一大早接到一筆訂單，對方點了一份鐵板麵套餐，但備註內容卻讓她超尷尬，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 15:47:36
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「客人啊！一早需要這麼激烈嗎？小妹我無法為你效勞啦！」只見貼出的截圖，該名客人在早餐店點了一份鐵板麵，但其備註卻寫著「菜市場裡的XX藥局，幫買威而鋼1顆，謝謝」，讓原PO臉紅表示「一早就要這麼激烈嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「鐵板麵果然只幌子！」、「備註現在真的無所不用其極」、「保險套都在送了，見怪不怪」；不過也有人認為「按照時間點，很可能吃完早餐要去爬山欸，防高山症吃的」、「威而鋼的用途不一定是壯陽，因為它有血管擴張的效果，可以預防高山症」、「說不定這是吃完麵要去爬山，威爾鋼防高山症喔」、「這是在救人，預防高山症用的吧，一大早誰會買威爾鋼」。
事實上，威而鋼的用途去時不只壯陽，也能預防高山症，美國疾病管制局在2005至5006年的「旅遊黃皮書」中，建議四種預防高山症的用藥當中，就包含「威而鋼」，是對足以致命的高山肺水腫、高山腦水腫有很好的預防效果，早幾年藝人何潤東、前南韓總統朴槿惠也曾因爬山攜帶威爾鋼登上國際新聞，也難怪網友有這樣的推測。（編輯：張嘉哲）