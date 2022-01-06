柯文哲批美國未升高風險國家 侯友宜聲援：不能一成不變
國際Omicron疫情擴大，外界認為應將美國升為高風險國家，但衛福部長陳時中並未接受，此舉也讓台北市長柯文哲今（6）日受訪時批評，「政治凌駕科學」；新北市長侯友宜則呼籲中央，有時候策略的調整，應該要以專業、現階段的疫情變化為主軸，不能一成不變。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-06 16:19:01
侯友宜指出，看全球的疫情變化，美國大概最高曾經一天有百萬例，歐洲的國家都是創新高峰；面對春節專案來勢洶洶，「其實有時候策略的調整，應該要以專業、現階段的疫情的變化為主軸，適時的去彈性調整」，檢討哪些國家要把它列為高風險，可以阻絕於境外、不要造成境內的感染。
侯友宜認為，相信中央的專家學者應好好去仔細思考，彈性調整策略、立即應變的能力，不能一成不變，該做的事絕對不要等待，避免疫情進到台灣擴大以後，造成全民生活的不便及經濟重大損失；真得要去調整高風險國家的列管，這才是防疫、阻絕於境外最好的態度。
至於侯友宜建議市民戴口罩戴到17日，卻遭柯文哲質疑，不需要一個風吹草動，就把防疫層級拉高；侯友宜回應，戴口罩就是一個基本最重要的防護第三劑，不管是否打過第三劑，口罩戴上又增加一個保護力，保護自己、可以保護別人，更不會影響生活，台灣疫情能夠守得住，戴口罩絕對是一個重要關鍵。
侯友宜說，新北市剛好是在桃園的界接縣市，特別建議市民朋友，在沒有辦法保持適當的距離時，一定要把口罩戴上來，尤其在拍照是最近的距離，把口罩戴著吧，避免在活動的過程中有感染者，不僅不會影響生活，也沒有所謂拉高層級，只是不斷提醒民眾做好自我防護。