網紅前空姐在家中出軌攝影師！尪怒求償1836萬 法院准了
網紅前空姐「張比比」（Qbee）被爆出婚外情，出軌攝影師洪男，兩人在家中發生關係還拍下性愛影片。丈夫怒而提告，張比比在刑事部分依通姦罪遭判3月定讞，民事部分則以總共賠償1836萬元與丈夫達成和解，但和解後至今仍未付款，丈夫再對此提告，法院今（6）全額判准，認定張比比應給付1836萬元給丈夫，全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 17:35:21
回顧案情，網紅張比比曾擔任空姐，身材姣好長相甜美，在網路上擁有不少粉絲。不過張比比於2018年5月17日，在自家與攝影師洪男發生性關係，還拍下性愛影片，丈夫憤而將兩人出軌的對話紀錄曝光，並且提告2人妨礙家庭。
法院審理後，張比比在刑事部分依通姦罪遭判3月定讞，得易科罰金。民事部分張比比則以支付600萬元，並按月給付6萬元負擔子女扶養費1236萬元，共賠1836萬元與丈夫達成和解。但丈夫指控張比比達成和解後未如實付錢，再度提告。
法院今判定張比比當初確實以1836萬元與丈夫達成和解，全額判准，認定張比比需支付這筆錢，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110