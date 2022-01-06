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心累！土撥鼠想撒嬌卻遭「被動仰臥起坐」　網笑：很無奈

▲泰國一隻草原土撥鼠被媽媽「強迫運動」減重。（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲泰國一隻草原土撥鼠被媽媽「強迫運動」減重。（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 17:47:16｜2022-01-06 17:53:45

這跟原先說好的不一樣啊！泰國一名女飼主家裡養了一隻草原土撥鼠，這天飼主發現牠窩在角落，高聲叫牠過來摸摸，沒想到以為是溫馨的互動下一秒竟然變成「仰臥起坐」，網友看了都笑說：「鼠鼠眼神死啦！」。

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▲這天泰國一隻土撥鼠聽見馬麻呼喚，馬上咚咚咚地跑過來。（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲這天泰國一隻土撥鼠聽見馬麻呼喚，馬上咚咚咚地跑過來。（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲土撥鼠：馬麻，偶要摸摸！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲土撥鼠：馬麻，偶要摸摸！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
原來這隻土撥鼠因為有些過胖，走動時就像一張圓形地毯在地板上「飄移」，飼主為了要讓牠減重，這天看見牠窩在角落，高聲地呼喚牠過來。而土撥鼠聽見主人呼叫，立刻咚咚咚地走過來討摸摸，結果摸沒兩下牠竟然翻身躺在地上耍廢。只不過飼主可沒讓牠就這樣閒著，以手掌撐著牠的後腦勺與背部，半強迫牠做起「仰臥起坐」，嘴巴還不停搭配生動的「使力」音效，看起來相當有趣！

▲沒想到才摸兩下土撥鼠就想躺下來。（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲沒想到才摸兩下土撥鼠就想躺下來。（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲媽：不行，你要開始做仰臥起坐減肥！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲媽：不行，你要開始做仰臥起坐減肥！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
土撥鼠就這麼被媽「強迫」，不過牠也完全不想掙扎，就這麼任由馬麻替牠「被動瘦身」，只是眼神露出一些無奈，隨即又馬上往後仰，就是想躺在地上「攤平」！幾回合下來媽媽也累了，只好跟牠說「掰掰，今天已結束」，留下有些傻眼的土撥鼠爬上馬麻大腿，彷彿在說：「說好的摸摸呢？」。

▲土撥鼠：為什麼要逼偶？鼠生好難啊！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲土撥鼠：為什麼要逼偶？鼠生好難啊！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲土撥鼠：偶沒力了啦！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲土撥鼠：偶沒力了啦！（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲土撥鼠：說好的摸摸呢？（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
▲土撥鼠：說好的摸摸呢？（圖／翻攝自臉書帳號สมใจ สุขวงษ์）
影片被分享到臉書社團《หมาน่ารัก》後，許多網友看了都忍不住笑說：「太可愛了哈哈」、「這孩子太胖了」、「看肚子就知道伙食很好」、「結果是瘦到媽媽？」、「土撥鼠的眼神相當無奈」。（編輯：陳珮瑜）


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