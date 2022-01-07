鐵板燒霸主是誰？夏慕尼只排老三 冠軍怎麼點菜是學問
台灣人愛吃鐵板燒，街邊巷弄大小鐵板燒店不少，有高價也有平價任君選擇，在這麼多大大小小品牌中，究竟哪一家在網友心中人氣最高？《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫追蹤最近半年內「鐵板燒」話題的網路聲量，排名第一的就是全台分店數破百間的「大埔」鐵板燒，而王品集團旗下的HOT 7與夏慕尼，則位居聲量的第二和第三名。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-07 08:00:00
高溫燒熱過的鐵板，放上新鮮的食材，滋滋作響的聲音與鐵板的香氣，再搭配醬汁與少許調味料，很多人光想到就口水直流。在網友心中人氣最高的，莫過於平價品牌「大埔」，實惠的價格和豐富的菜色，是很多學生和上班族的最愛。雖然都已經是平價鐵板燒，但網友還是最好奇、也最常問到「該怎麼點CP值才高？」引來不少內行的回應「B餐加蔥蛋」、「蛤蠣+鐵板豆腐+蛋半熟」、「鐵板豆腐+蔥花蛋」等等，下次一定要來試試看。
至於聲量排名第二、三名的是王品集團旗下「HOT 7」、「夏慕尼」。前者主打平價市場、後者則是走高級質感路線，各有各的支持者，網友也表示：「服務真的到位」、「食材、品質有保證。」可以發現對於許多民眾而言，王品招牌就是品質與服務的保證。另外「犇・鐵板燒」與「初魚」則是以高檔食材如和牛、龍蝦，而受到許多民眾的喜愛。至於聲量接近的「紅花」、「凱林」都是有著豐富歷史的老品牌，網友說「（紅花）是高CP值的，一分錢一分貨」、「凱林的調味超讚」、「雞腿排真的好好吃」等。「明水然」則以無菜單為特色，讓許多網友感到新奇，並表示「當天新鮮漁獲都好好吃」等，也獲得許多討論。
鐵板燒要好吃，除了主菜不能差以外，配菜也是一大重點。美味的配菜是用鐵板和醬汁造就的，網友討論聲量最大的就是最基本的「高麗菜」和「豆芽菜」，兩者聲量接近都是討論焦點，就有網友提問「為什麼鐵板燒青菜那麼好吃？」直言真的會一口接一口，停不下來，引來許多認同與回應，如提出「鐵板炒起來的香氣」才是關鍵，或「醬汁對了，吃五碗飯都沒問題。」
除了青菜類的配菜外，「豆腐」、「荷包蛋」也是網友喜愛的加點品項之一，尤其是荷包蛋，很多網友都說：「半熟荷包蛋是靈魂」、「一定要戳破蛋黃配飯！」可見配菜在整份餐點之中，也扮演著十分重要的角色啊。
這項調查是從去年6月21日起至12月28，《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫追蹤「連鎖鐵板燒品牌」相關話題所得。