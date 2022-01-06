氣溫溜滑梯！台中現冬雷、梨山下冰雹 玉山今晚可能降雪
氣象專家彭啟明表示，今（6）日是典型的東北季風天氣型態，不過台灣高空有些許不穩定環境通過，台中出現少見的冬雷，還有民眾回報梨山下冰雹。中央氣象局表示，入夜後溫度還會下降，若溫度、水氣能配合，今晚至明晨玉山可能飄雪。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 18:57:33
今日全台傍晚各地都有感降溫，中央氣象局表示，今晚至明晨水氣偏多，入夜後溫度還會下降，若溫度、水氣能配合，玉山有機會飄雪。受東北季風持續影響，10日晚間至11日清晨，如果屆時水氣及溫度配合，玉山、合歡山等3000公尺以上高山也會有飄雪機會。
氣象專家彭啟明傍晚在臉書發文表示，這兩天的確天氣比較不穩定，台中有冬雷。古語說「冬雷不藏，必起國殤」，但有很好的監測閃電設施後，才知道冬雷常常有，是少見，但不是罕見，只是古人不知道。
彭啟明解釋，今天是典型的東北季風環境，不過高空有些許不穩定環境通過台灣附近，以及南方雲系北上供應水氣，下午在中部地區有明顯的雲雨帶發展起來，甚至閃電監測網也偵測到不少的閃電訊號，沒有明顯的天氣系統影響卻能夠生成雷雨胞，是一次少見的經驗。而網友也在底下留言分享梨山下冰雹，不少台中民眾表示有聽到雷聲，掀起討論。（編輯：倪浩軒）