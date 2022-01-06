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中國公司市值排行「台積電竟奪冠」！網全看傻：這哪招？

▲陸媒《21數據新聞實驗室》近日公布「中國上市公司市值前500排行」，其中護國神山「台積電」竟奪得第一，讓不少台灣人相當傻眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲陸媒《21數據新聞實驗室》近日公布「中國上市公司市值前500排行」，其中護國神山「台積電」竟奪得第一，讓不少台灣人相當傻眼。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 20:50:49｜2022-01-06 20:53:02

護國神山「台積電（2330）」去年創下679元歷史天價後便一路下挫，在近日終於又開始上漲。然而，陸媒《21數據新聞實驗室》最近公布「中國上市公司市值前500」的排行榜，其中冠軍竟由台積電奪得，讓不少台灣網友看傻直呼「這哪招？」

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根據陸媒《21數據新聞實驗室》報導，公布「中國上市公司市值前500名」的排行榜，其統計截至2021年12月31日為止。報導內容提及，本次排名前20名的企業大洗牌，市值排名依序為台積電、騰訊控股、貴州茅台、阿里巴巴、工商銀行、寧德時代、招商銀行、美團、建設銀行、農業銀行、中國平安、五糧液、中國石油、中國銀行、中國移動、友邦保險、比亞迪、中國人壽、京東、長江電力。

▲21數據新聞實驗室公布「中國上市公司市值前500排行」，其中由台積電奪得冠軍。（圖／翻攝21數據新聞實驗室）
▲21數據新聞實驗室公布「中國上市公司市值前500排行」，其中由台積電奪得冠軍。（圖／翻攝21數據新聞實驗室）
報導還指出，台積電首奪冠軍，且是亞洲的市值之冠，總市值接近人民幣3.9兆元（約新台幣17.2兆元），過去一年增長近25%，表示在全球缺芯的情況底下，台積電佔芯片代工市場一半的份額，自2020年二季度開始，股價便一路攀升。

相關消息傳至PTT上，不少台灣人紛紛傻眼直呼，「自慰很厲害XDDD」、「整天酸台積是美國人的，現在又變中國了？」、「台積電：中國沒一個能打的」、「這哪招？所以特斯拉也要上榜囉」。（編輯：陳雅雲）

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