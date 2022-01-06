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去UNIQLO買啥才值得？老顧客揭「3單品」最頂：狂掃20件

▲知名日本平價服飾「UNIQLO」在台人氣相當高，就有網友好奇詢問「Uniqlo最超值的單品是什麼的八卦？」而引起老顧客討論。（示意圖／取自Unsplash）
▲知名日本平價服飾「UNIQLO」在台人氣相當高，就有網友好奇詢問「Uniqlo最超值的單品是什麼的八卦？」而引起老顧客討論。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 22:12:28

近年來服飾業掀起平價快時尚風潮，不少國外知名品牌進駐台灣，包括UNIQLO、NET、H&M等‵，搶攻小資族、學生市場。對此，就有一名網友好奇詢問「Uniqlo最超值的單品是什麼的八卦？」而引起老顧客們曝光心目中的不敗單品。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示在Uniqlo眾多單品當中，他認為內褲穿起來比許多大牌子還來得舒適，好奇詢問「我覺得應該是內褲了吧？有哪個單品最強的八卦嗎」。

▲網友好奇詢問「 Uniqlo最超值的單品是什麼的八卦？」（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友好奇詢問「 Uniqlo最超值的單品是什麼的八卦？」（示意圖／翻攝photoAC）
問題一曝光，不少網友紛紛認同直呼，「290內褲一次都買10幾件」、「就內褲內衣襪子那些吧」、「彈性內褲，蠻讚的」、「特價的內褲，一次買20件」、「內褲超好穿」、「內褲記得買大一號」。

其中「羽絨外套」和「發熱衣」也被許多人點名，「羽絨外套，台灣路上到處可見」、「無縫羽絨外套，冬天其他外套都收了，買不起的可以等換季特價」、「輕羽絨，也蠻多人穿的」、「我只買發熱衣，他家內衣版型一流」、「發熱衣吧？剛出的時候潮潮der」。

但也有鄉民分享其他答案，認為「聯名JW +J 特價都很香」、「其實牛仔褲不錯，滿適合搭配的店」、「九分褲，矮子救星」、「毛衣、牛仔褲」、「190素T」。（編輯：陳雅雲）

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