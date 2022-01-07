桃機群聚爆增4例本土個案　衛生局將擴大採檢阻止傳播鏈

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦表示，目前市府將運用兩種手段，一方面透過疫調，擴大匡列範圍，另一方面則要擴大實施多層次採檢，確保社區的安全。鄭文燦強調，機場工作人員大部分居住於桃園，部分居住在雙北或新竹等鄰近縣市，本次機場確診事件可能影響社區。因此，呼籲所有市民應提高警覺，落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒、量測體溫等個人防護措施。
桃園市政府衛生局接獲通報4例本土個案，初步調查1例27歲女性，為機場保全負責二航廈保全工作，1月4日有喉嚨痛症狀， 1月5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診 ，CT值28.1；另3例為1月6日衛生局安排社區採檢站檢出3例陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6， 另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。 衛生局漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業。
桃園市政府衛生局表示，7日將持續於龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園等擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，透過擴大匡列、擴大採檢，阻止傳播鏈。衛生局呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。