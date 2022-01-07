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桃機群聚爆增4例本土個案　衛生局將擴大採檢阻止傳播鏈

▲桃機群聚6日晚間爆增4例本土確診，衛生局漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業。圖為6日對金嗓歌友會會員進行採檢情況。（圖／記者李春台翻攝）
▲桃機群聚6日晚間爆增4例本土確診，衛生局漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業。圖為6日對金嗓歌友會會員進行採檢情況。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-01-07 01:16:10

桃園機場群聚感染再傳擴大，昨（6）日晚間又檢出4例確診，分別是機場二航廈保全及金嗓歌友會成員，目前群聚確診總數來到12例。中壢區某國小因為校內有2名學生因為接觸確診者，6日晚間也緊急宣布7日停課一天。桃園市長鄭文燦6日晚間前往機場，他受訪時表示，機場許多工作人員住台北及新北市，有可能影響社區，因此需擴大匡列，呼籲民眾外出務必要戴好口罩。

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鄭文燦表示，目前市府將運用兩種手段，一方面透過疫調，擴大匡列範圍，另一方面則要擴大實施多層次採檢，確保社區的安全。鄭文燦強調，機場工作人員大部分居住於桃園，部分居住在雙北或新竹等鄰近縣市，本次機場確診事件可能影響社區。因此，呼籲所有市民應提高警覺，落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒、量測體溫等個人防護措施。


桃園市政府衛生局接獲通報4例本土個案，初步調查1例27歲女性，為機場保全負責二航廈保全工作，1月4日有喉嚨痛症狀， 1月5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診 ，CT值28.1；另3例為1月6日衛生局安排社區採檢站檢出3例陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6， 另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。 衛生局漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業。


桃園市政府衛生局表示，7日將持續於龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園等擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，透過擴大匡列、擴大採檢，阻止傳播鏈。衛生局呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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