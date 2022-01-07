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超商微波食品霸主是？答案一面倒　內行只吃「這間」甜點

▲台灣超商密度非常高，往往走在路上，同一條街就會有好幾間不同的品牌商家，販售物品應有盡有。（圖/NOWnews攝影中心）
▲台灣超商密度非常高，往往走在路上，同一條街就會有好幾間不同的品牌商家，販售物品應有盡有。（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 07:44:57

台灣超商密度非常高，往往走在路上，同一條街就會有好幾間不同的品牌商家，而在台灣四大超商包括7-11、全家、萊爾富、OK都各自有各自的特色，以及其地理位置優勢來吸引客人。就有網友討論「超商微波食品覺得哪間最厲害？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「大家覺得微波食品哪家最好吃？我是說那種一包一包袋裝的，基本上我覺得小7的最OK，很多品項都還在平均值，全家的我自己吃不習慣，萊爾富跟OK印象中微波食品一直都不是強項，另外，盒裝的我也覺得小7略勝一籌，不知道大家覺得微波食物哪一家才是霸主？」

▲超商微波食品或鮮食經常是外食族的好選擇，日前就有網友戲稱即期前打折看起來更好吃，掀起不少網友討論。（圖／Shutterstock）
▲超商微波食品或鮮食經常是外食族的好選擇，網友討論台灣超商哪間微波食品最厲害。（示意圖／Shutterstock）
貼文一出，網友紛紛回應「小7沒錯啊」、「7-11微波食品真的太強，品項很多」、「袋裝的7-11真的好吃非常多」、「7-11完全無異議通過，袋裝跟盒裝都是最贏」、「雖然我常買全家的，私心覺得小7有比較好吃一些」、「小7在鹹食方面真的是贏很多啊」。

另外，也有不少人指出「常吃超商的，應該都知道小7吃鹹食，全家吃甜點吧」、「萊爾富茶葉蛋好吃」、「萊爾富的茶葉蛋很不錯啊，甜點的話首選全家」、「7-11鹹食、甜點全家啦」、「7-11吃正餐，甜點吃全家」、「萊爾富油飯、雞軟骨不錯，全家吃甜點、小7吃正餐鹹食」。（編輯：張嘉哲）

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