超商微波食品霸主是？答案一面倒 內行只吃「這間」甜點
台灣超商密度非常高，往往走在路上，同一條街就會有好幾間不同的品牌商家，而在台灣四大超商包括7-11、全家、萊爾富、OK都各自有各自的特色，以及其地理位置優勢來吸引客人。就有網友討論「超商微波食品覺得哪間最厲害？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 07:44:57
原PO在PTT貼文指出「大家覺得微波食品哪家最好吃？我是說那種一包一包袋裝的，基本上我覺得小7的最OK，很多品項都還在平均值，全家的我自己吃不習慣，萊爾富跟OK印象中微波食品一直都不是強項，另外，盒裝的我也覺得小7略勝一籌，不知道大家覺得微波食物哪一家才是霸主？」
貼文一出，網友紛紛回應「小7沒錯啊」、「7-11微波食品真的太強，品項很多」、「袋裝的7-11真的好吃非常多」、「7-11完全無異議通過，袋裝跟盒裝都是最贏」、「雖然我常買全家的，私心覺得小7有比較好吃一些」、「小7在鹹食方面真的是贏很多啊」。
另外，也有不少人指出「常吃超商的，應該都知道小7吃鹹食，全家吃甜點吧」、「萊爾富茶葉蛋好吃」、「萊爾富的茶葉蛋很不錯啊，甜點的話首選全家」、「7-11鹹食、甜點全家啦」、「7-11吃正餐，甜點吃全家」、「萊爾富油飯、雞軟骨不錯，全家吃甜點、小7吃正餐鹹食」。（編輯：張嘉哲）