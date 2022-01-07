澎湃團圓！餐廳圍爐、外帶年菜、自煮玩味好吃好玩

農曆年節將至，方便美味的圍爐宴、外帶年菜成為首選。高雄萬豪酒店10家餐廳全年無休，眾主廚使出看家本領，滿足各種需求，皇豪中餐廳外帶年菜，主打除夕當天現做熱騰騰回家立即享用；也可選擇於飯店內皇饕牛排館鐵板燒、京翠港式飲茶餐廳等餐廳用餐。鄧師傅功夫菜除了飄香37載的家傳料理，今年別出心裁推出「自煮玩味」系列料理包，跟著料理包的說明，就能玩出家中的好滋味。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-07 08:29:45
鄧師傅功夫菜的廚藝總監-鄧至廷師傅觀察發現，外食或一般料理包少了與料理互動的玩味，所以經過多次的規劃以及試驗，推出了「自煮玩味」系列料理包，不止保留住食材鮮度以及口感，更藉此增加家人之間的互動、增添生活樂趣。系列產品有南靖扇貝燒雞、酸菜龍虎斑、酸白菜白肉鍋以及川蜀水煮牛，只要跟著料理包的說明將食材復熱，加入內附的新鮮生食材，就能玩出屬於家的好滋味。
而鄧師傅飄香37載的家傳料理也是不容錯過，包括乾燒蹄膀、元寶花生、蔥燒元蹄、花生豬腳湯、波本煙燻烤肋排、鮑魚烏參佛跳牆、滬式黃金鯧等；另外，品嚐完年夜飯後，也別忘了來道甜品圓滿收尾，鄧師傅推出冰糖雪梨燉銀耳、荔香鳳梨燉銀耳、杭菊紅棗燉銀耳、杏汁燉木瓜等人氣甜品。即日起至鄧師傅官網「線上購物」多款年菜限量優惠中，訂購滿3600元即可免運送到家，還可以享有滿額折扣、累積會員點數等好康。
宅在家歡慶圍爐，高雄萬豪酒店皇豪中餐廳推出多道外帶年菜，包括「蒜香大漠風沙雞」主廚嚴選2公斤玉米雞以特製香料醃漬，上醋水風乾ㄧ夜，大火炸得金黃酥脆後灑上蒜酥，雞肉濃郁多汁帶有香氣；「慢燉鮑魚滿罈香」以黃濃雞湯燉煮花膠、海參，再放入南非活鮑，湯濃味鮮，暖心也暖胃。澎湃十道料理，分別有皇豪迎春、皇豪報喜，5人份 、10人份多種選擇，1月15日前訂購9折早鳥優惠價。
皇饕牛排館鐵板燒端出美國頂級紅屋牛排、 美國頂級乾式熟成21天紐約客、21天蔗燻熟成鴨胸、龍蝦、鮑魚等山珍海味，讓饕客能在餐廳內放肆滿足口腹之欲。想要享受浪漫歐陸餐點，Majesty美享地餐廳農曆春節期間照常網羅當季食材，不定期變換菜單。京樂日本料理火鍋匯集海陸頂級食材，品嘗豪奢美味，還有專人桌邊服務。京翠港式飲茶餐廳年夜團圓料理，除夕夜目前已預定一空。