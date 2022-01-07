哪部戲讓台劇翻身？《華燈》靠邊站 網喊「這部」才最神
近幾年來台劇大爆發，從幾年前值劇場開始，台灣優質好劇不間斷，包括《想見你》、《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》等等都廣受好評。而近日，《華燈初上》以80年代日式酒店為背景，透過故事發展出嫌疑殺人案的劇情，在去年底上架第二季之後，引發觀眾廣大討論。對此，就有網友討論「華燈初上是不是讓台劇翻身啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 09:46:40
原PO在PTT貼文指出「華燈初上讓台劇鹹魚翻身了台劇嗎？往往讓人詬病劇情緩慢張力不足，但這部華燈不只是介紹職業，還有勾心鬥角、許多美女，甚至有懸案解謎，雖然警察線蠻無聊的，整體劇情仍是不錯，是不是讓人開始愛上台劇呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「覺得茶金才是欸.....有內涵有背景故事有人情世故」、「覺得茶金才是」、「茶金比較強，故事性很完整，節奏又到位，可惜聲量沒華燈高」、「茶金好看多了，華燈感覺很多劇情硬拼湊」、「看過茶金跟華燈，覺得茶金更好看」、「茶金比這部好看」、「茶金比華燈初上精緻好看」。
而也有網友認為「茶金行銷真的要加油吧，華燈的公關跟行銷能力真的強」、「茶金才是，但華燈的名人多名氣比較高」、「華燈客串大咖太多名聲很高，不然茶金真的很好看」、「華燈行銷超級成功，茶金這方面比較可惜，但兩部都是優質好劇」、「兩部其實都好看，不同題材，Netflix出版的真的有一定品質」。（編輯：張嘉哲）