公司匯10萬沒收到！他愣：哪邊出錯 行家臉綠揭「真相」
如果有自己私接案子的人可要注意了！近日一名網友透露自己上網獨立接案，是一個10萬元的單子，結果公司告知他已經將10萬元酬勞匯進戶頭，但他去刷了存款之後，發現錢根本沒有進來，讓他百思不得其解，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 10:22:05
原PO在「Dcard」貼文指出「我獨立接案賺了10萬元，公司跟我說他們到銀行存了10萬到我的帳號，但我去超商確認之後根本沒有錢進來，也確認過帳號是對的，請問這是哪裡出錯了？還是說這張存款單根本不成立嗎？」只見貼出的照片，公司拍攝照片存款單確實寫上10萬以及戶頭帳號，但卻沒有入帳，令人感到不解。
貼文一出，就釣出內行網友回應「前行員來解答！戶名沒寫，而且這個是銀行的存查聯是不會給客人的，如果交易有成功認證欄位會有東西，所以這筆交易沒有成功」、「前行員路過，這張收據上面也沒有銀行戳章以及電腦認證，而且戶名那欄還圈三個圈圈，感覺是隨便拿一張存款單寫一寫呼嚨你，根本沒去存」、「被騙了啦....做白工，這是去分行寫完傳票就直接回家了」。
另外，也有不少網友透露「在網路上接案秉持兩大原則，要先收訂金跟簽合約啊.....」、「私接案沒有白紙黑字很難證明，記得要簽合約」、「設計案至少先收30%酬勞，拿到最後70%酬勞才傳檔案，別這麼傻」、「下次記得不要太信任沒見過幾次的資方，一定要先收訂金或是一手交錢，一手交貨」而原PO也透露「自己才大一確實經驗不足，以前接案都是3、4千元金額，不知道要先收訂金，目前家人已經協同處理中，第一次遇到這種事情也是很錯愕」。（編輯：張嘉哲）