點餐寫250字喊熟客！豬排洋蔥都有要求 外送員：讀不完
現今外送平台崛起，不少人喜歡待在家中叫外送解決一餐，近日就有外送員在網路上表示，他接到一單發現餐點備註竟然打了將近250字，上頭寫滿各種大大小小的要求，讓他傻眼直呼：「還以為這一單破2000元」 。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 11:08:27｜2022-01-07 11:39:01
該名網友5日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文，他表示接到一單外送餐點，備註居然打了將近250個字，包含「炸豬排請將油瀝乾一點、不要焦喔！希望像很多客人評論的豬排超嫩、鮮香好吃」、「請洋蔥多一些，因我很愛吃洋蔥啦！」等等，中間還補充一句「我是點過你們餐點好幾次的老客人啦，多謝了」，種種字句讓原PO看傻喊：「差一點以為這一單…破2000元（欺負我有閱讀障礙）。」
貼文一出，網友紛紛留言，「吃個東西而已，搞得跟皇帝ㄧ樣」、「需要什麼請加錢，這人廢話真多」、「當做五星級酒店客製訂餐」、「寫作文嗎」、「客人啊！妳當自己是美食評審還是技能檢定考試」、「看起來他叫每一份餐都要加上註解也太累了吧」、「這種人真的有夠討厭，那麼多想法自己學做飯好嗎？不要出來亂」、「有禮貌地打出沒禮貌的要求」。
也有網友建議拒單，「我看到只會照正常流程給他」、「這種客人我是店家寧願不賣」、「這種我不會接，直接拒」、「司機可以轉單，店家也可以轉客人」、「如果是我就不會接這種客人，隨便申訴就吃免費餐了」、「不要想說拒單罰15，要想成用15塊多活幾年」。（編輯：賴禹妡）