老公外遇帶小三回家「婆婆都知情」！人妻嘆：我很差勁嗎
不少夫妻婚後感情失和，原因不外乎是家庭、小孩問題，或者是有「第三者」的介入；對此，就有一名女網友發文，表示老公外遇有小三，於是向小三攤牌，這才發現老公把小三帶回家發生關係，而婆婆竟然也知情，讓她崩潰直呼「我是不是很差勁」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 10:33:04
該名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文並PO出對話截圖，她問小三和老公到什麼地步，而對方坦言有牽手、接吻和上床，「我說實話，他跟妳講什麼我是不知道，再來他自己跟我說他有跟妳提過離婚，妳應該自己心裡明白，你們之間的事我無法參與，所以我就退出了」。
原PO接著問，「他把你帶去哪裡發生關係，旅館嗎」，小三則回「他家」，讓原PO超震驚「沒遇到他媽（婆婆）嗎」，而小三也說有遇到，不過這也讓原PO很心碎，「老公出軌把女人帶回自己家裡上床，婆婆不但沒阻止，還任由他這樣做，我是不是真的很差勁」？
後來原PO老公也傳訊息向她道歉「對不起做了最不好的示範」，並表示這種事情不會再發生，若再犯就離婚，但她仍無法原諒老公犯錯後一再隱瞞，選擇離婚收場。
貼文一出，網友全傻眼，「離婚吧！幹嘛要把自己搞得傷痕累累」、「媽媽沒阻止，這家庭教育多失敗啊」、「他不懂珍惜你，就也別給他機會了」、「明明是老公不對，為何要怪自己不好」、「夫家不疼愛，自己要多愛自己一點」、「劈腿的才差勁，不是你的問題」。（編輯：郭佩蓉）