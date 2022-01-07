外送買1送1超失望！打開餡料全剖半 網怒：只多2片吐司
外送平台的合作業者，為了在眾多美食選擇中脫穎而出，經常會推出特定餐點買1送1的服務，不過，近日卻有女網友收到餐點後卻傻眼，店家推出優惠活動的豬肉蛋三明治，肉跟蛋全剖半賣，照片貼出後讓眾人全傻眼「買1送1只多2片吐司」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 11:00:30
根據女網友於《爆怨公社》表示，自己凌晨起床餵寶寶喝奶後，在外送平台中點了有買1送1優惠的豬肉蛋三明治，等於兩份只要45元，讓她非常開心「這CP值很符合我這大胃王」。
不料送來後卻讓她非常傻眼「外部焦黑，內部內容物剖半」，她表示自己只是想省點伙食費，卻收到如此讓人傷心的餐點，而女網文也在留言區補充，「這感覺沒有買一送一，就是你原本的一份，切一半分成兩份」，慶幸的是後續回報外送平台，有快速的幫忙處理及提供補償。
貼文一出網友也傻眼，「切對半的蛋是啥，買一半送一半嗎」、「看起來是多2片吐司」、「感覺原本是一份的料被分成兩半...真的買一送一的部分是吐司而已」、「這吐司真的母湯」、「原來蛋漲價可以切半賣才會賺錢」。
但也有網友為店家說話，「除了吐司焦掉，剩下我覺得還好，畢竟買一送一」、「店家要被抽30-35%，羊毛出在羊身上」、「不要在抱怨外賣了，一分錢一分貨」。（編輯：鍾怡婷）