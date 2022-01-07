台幣脫胎換骨了！謝金河讚「世界刮目相看」：未來很有感
「台灣變強，新台幣變大了！」近幾年由於新冠肺炎疫情襲捲各國，出國旅遊成了一個奢侈的夢想，不過財訊傳媒董事長謝金河透露，其實新台幣在去年升值了2.95%，收盤站在25年最高點上，若大家能出國旅遊肯定對變化非常有感，更驚嘆：「台灣的股滙雙升已讓全球刮目相看！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 11:46:06
謝金河在臉書上發文提到，這兩日有媒體報導「去日本旅遊變便宜了」，是因為新台幣在去年升值了2.95%，日圓貶值10.25%，導致滙價出現極大變化，「最令我吃驚的是英鎊，現在台幣換英鎊的滙價是37.383」。
謝金河表示，若未來疫情控穩，跨國旅遊能再起，大家就能感受到台幣升值帶來的購買力增強效應，「過去在彭淮南總裁的時代，大家都覺得用弱勢台幣創造出口競爭力是天經地義的事，這些年台幣升升不息，台灣的企業毛利率反而提升，企業獲利更令人刮目相看，這是產業轉型出現的正能量」。
謝金河也指出，目前全球主要貨幣只有新台幣及人民幣兑美元升值，而台幣又比人民幣升得多，「新台幣升值5年，去年收盤站在25年最高點上」，讓他忍不住驚嘆：「台灣的股滙雙升已讓全球刮目相看，這是一段不可思議的旅程！」（編輯：賴禹妡）