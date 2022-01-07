半年存10萬密技曝光！男實測5天驚呆 內行秒懂：超有效
人家總說出社會後，手上可不能沒有一筆錢，但存錢說起來容易，實際上每月都把薪水花光光的人也大有人在。近日，就有一名網友分享友人教授的「無痛存錢法」，號稱半年就能存到將近10萬元，沒想到他自己實測五天之後超傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 13:15:48
原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「一位很好的兄弟教我無痛存錢法，靠著改變習慣就讓他半年內不知不覺存了10萬，免投資無風險方法很簡單，就是買東西都用鈔票，例如買飲料30剩下的70就存起來；買便當110剩下的90就存起來，我照做了，但是我懷疑他騙我，為什麼才5天而已我就沒有鈔票了？氣死我！是不知道身上帶一堆零錢很重？」
貼文一出，吸引近五千名網友按讚朝聖「你朋友根本在騙你，快笑死」、「一直花鈔票怎麼省錢啦」、「零錢不是放身上的吧....啊對....你連鈔票都沒了」、「存錢等於花錢，存紙鈔不是更好」、「我有試過出門不帶零錢的全部存起來，您會發現常常在領錢」、「試過了，根本一直花鈔票，錢都變成銅板重死了」、「終於意識到鈔票不夠多的嚴重性了！」
不過，也有人認為「這種適合口袋很深又沒儲蓄習慣的人啦，就每天花鈔票，半年後還有另一筆，小資族不適合」、「這招是真的有用，我之前每月可以存2-3千」、「我也是這樣存錢的啊，不是他騙你，是你的收入沒有人家多」、「其實這方法真的蠻有效的，只要不要花費過度，零錢積少成多很可以！可以試試看」、「我也是這樣子存錢的，如果下班回去身上有剩零錢的話我會全數投撲滿」。（編輯：張嘉哲）