防疫規定會加嚴嗎？蘇貞昌籲：大家趕快打疫苗

桃園機場的群聚案持續延燒，昨（6）日新增4例的確診個案，各界也關注機場的入境規定，是否要調整或加嚴？對此，行政院長蘇貞昌今（7）日受訪時強調，在今日早上的擴大會議中，有盤點各種作業方式，指揮官陳時中今日下午會很具體向大家報告。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-07 11:55:00
至於桃園及新北的首長都建議，包括唱歌或拍照時，不要把口罩拿下來，中央是否會有統一的規範，防疫規定會加嚴嗎？蘇貞昌表示，今日早上特別請指揮官陳時中、召集人張上淳，還有現場的執行長王必勝等，大家一起來再加強盤點，希望各部門都一定要把防疫做到位。
蘇貞昌特別呼籲國人同胞，一定要遵守防疫規範，一定要嚴守各種要求，希望能夠大家趕快打疫苗，讓整個覆蓋率再再提高；因為國際疫情嚴峻，臺灣也發生幾個本土的案例，確實讓人緊張，尤其是就要過年，大家有各種歡聚，還需要保持各種警覺，才能讓臺灣平安。
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