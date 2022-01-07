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防疫規定會加嚴嗎？蘇貞昌籲：大家趕快打疫苗

▲行政院長蘇貞昌特別呼籲國人同胞，一定要遵守防疫規範，希望能夠大家趕快打疫苗，讓整個覆蓋率再再提高。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.07）
▲行政院長蘇貞昌特別呼籲國人同胞，一定要遵守防疫規範，希望能夠大家趕快打疫苗，讓整個覆蓋率再再提高。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.07）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-07 11:55:00

桃園機場的群聚案持續延燒，昨（6）日新增4例的確診個案，各界也關注機場的入境規定，是否要調整或加嚴？對此，行政院長蘇貞昌今（7）日受訪時強調，在今日早上的擴大會議中，有盤點各種作業方式，指揮官陳時中今日下午會很具體向大家報告。

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至於桃園及新北的首長都建議，包括唱歌或拍照時，不要把口罩拿下來，中央是否會有統一的規範，防疫規定會加嚴嗎？蘇貞昌表示，今日早上特別請指揮官陳時中、召集人張上淳，還有現場的執行長王必勝等，大家一起來再加強盤點，希望各部門都一定要把防疫做到位。

蘇貞昌特別呼籲國人同胞，一定要遵守防疫規範，一定要嚴守各種要求，希望能夠大家趕快打疫苗，讓整個覆蓋率再再提高；因為國際疫情嚴峻，臺灣也發生幾個本土的案例，確實讓人緊張，尤其是就要過年，大家有各種歡聚，還需要保持各種警覺，才能讓臺灣平安。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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