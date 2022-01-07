《華燈》子維撞臉羅一鈞！網看傻：難怪眼熟 真面目曝光
近日《華燈初上》第二季上架，引發觀眾熱烈討論，除了第一季原有人馬之外，第二季加入黑道大哥檜木（霍建華 飾）、寶寶媽媽桑（吳慷仁 飾）都是一大亮點，另外劇中飾演蘇慶儀（楊謹華 飾）的親生兒子的「吳子維」（劉敬 飾）在本季也多出許多鏡頭與戲份，引發網友關注。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 12:47:54
第二季當中，吳子維的身世被揭開，在第一季當中，觀眾一直以為吳子維是羅雨儂（林心如 飾）的小孩，而蘇慶儀僅是子維的乾媽，但沒想到事實上，當年因為蘇慶儀遭到媽媽的男友性侵，懷了子維又無能力照顧，才將子維托付給閨蜜羅雨儂，羅雨儂將子維視如己出，就這樣一路照顧子維到成人就學。
該條支線在播出之後，引發不少網友熱議，但也有眼尖網友發現，子維在劇中的模樣，撞臉中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，也讓網友紛紛笑瘋，組成合成圖在臉書上瘋傳「太好笑，看完回不去」、「真的很像XD快笑死」、「新的國民女婿登場了！」、「難怪看劇時一直覺得很眼熟，原來是撞臉羅一鈞！」、「太爆笑啦！」、「真的太像了，原來是每天都在看子維他爸XD」。
而事實上，吳子維一角是由新生代演員劉敬飾演，年僅19歲的他，在戲中戴上黑框眼鏡，的確有神韻像羅一鈞，但仔細看戲外的他，實際是個電眼小帥哥，在IG上也分享不少自己日常生活照片，一雙電眼搭配壯碩肌肉，圈粉無數，自己也盼未來不只能夠參與電視戲劇，希望有機會可以踏上大螢幕拍電影！（編輯：張嘉哲）