COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

降噪耳機值得買？眾抖「2優勢」點頭狂讚：用了不會後悔

▲有網友好奇問「降噪耳機真的有效果嗎？」貼文一出，不少網友點頭狂讚。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇問「降噪耳機真的有效果嗎？」貼文一出，不少網友點頭狂讚。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 13:18:50

近幾年相當流行藍芽耳機，甚至還出現「降噪功能」，不僅能讓周圍噪音降低，也能使耳機內的聲音更清楚，對此就有網友好奇問「降噪耳機真的有效果嗎？」貼文一出，不少網友點頭大讚：「降噪真的無話可說，戴上去直接進入自己世界！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友今（7）日在PTT貼文，他以「降噪耳機真的有效果嗎？認真問」為題，表示近期想買藍芽耳機，但不知道要不要直上降噪，畢竟價錢差了非常多，因此求助大家：「降噪真的會很有感覺嗎？還是其實沒有降噪也差不多，有沒有八卦？」 

▲Airpods在近幾年備受討論，不少果粉都擁有一副拿來接聽電話、聆聽音樂。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲近幾年相當流行藍芽耳機。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友大讚降噪功能不僅通勤能用，還能當耳塞，紛紛留言，「降噪真的無話可說，戴上去直接進入自己世界」、「必備，差很多」、「通勤的話，降噪是必要的」、「超級有用」、「有，給我捏著買下去」、「常坐長途電車的話降噪耳機真的好用，睡覺還可以純當耳塞」、「買了不會後悔」、「差超多的，科技進步有感」。 

不過，也有網友建議使用時要注意週遭安全狀況，「聽不到周圍聲音還是有點危險」、「有用，但不建議路上用，危險」、「沒有通勤需求不需要降噪，無線耳機還有其他考量點」、「有差，建議不要騎車使用」、「有，所以不要邊走馬路邊用」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀