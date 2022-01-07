降噪耳機值得買？眾抖「2優勢」點頭狂讚：用了不會後悔
近幾年相當流行藍芽耳機，甚至還出現「降噪功能」，不僅能讓周圍噪音降低，也能使耳機內的聲音更清楚，對此就有網友好奇問「降噪耳機真的有效果嗎？」貼文一出，不少網友點頭大讚：「降噪真的無話可說，戴上去直接進入自己世界！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 13:18:50
該名網友今（7）日在PTT貼文，他以「降噪耳機真的有效果嗎？認真問」為題，表示近期想買藍芽耳機，但不知道要不要直上降噪，畢竟價錢差了非常多，因此求助大家：「降噪真的會很有感覺嗎？還是其實沒有降噪也差不多，有沒有八卦？」
貼文一出，網友大讚降噪功能不僅通勤能用，還能當耳塞，紛紛留言，「降噪真的無話可說，戴上去直接進入自己世界」、「必備，差很多」、「通勤的話，降噪是必要的」、「超級有用」、「有，給我捏著買下去」、「常坐長途電車的話降噪耳機真的好用，睡覺還可以純當耳塞」、「買了不會後悔」、「差超多的，科技進步有感」。
不過，也有網友建議使用時要注意週遭安全狀況，「聽不到周圍聲音還是有點危險」、「有用，但不建議路上用，危險」、「沒有通勤需求不需要降噪，無線耳機還有其他考量點」、「有差，建議不要騎車使用」、「有，所以不要邊走馬路邊用」。（編輯：賴禹妡）