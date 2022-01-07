防Omicron蔓延 侯友宜：無論拍照、唱歌務必戴上口罩
桃園機場的群聚案延燒，昨（6）日又衍生了歌友會及保全等4名新增的確診案例，引發各界的擔憂；新北市長侯友宜今（7）日召開防疫應變會議呼籲，即日起，市民朋友無論拍照、唱歌時，或在無法保持距離的場合，不分室內室外，請務必戴上口罩！
記者陳志仁／新北報導
2022-01-07 13:57:56｜2022-01-07 13:58:13
侯友宜指出，Omicron已在桃園進入本土社區，新北市絕對不能等閒視之！尤其新北和桃園是界接城市，新北一定要戒慎恐懼，有備才能無患，並呼籲民眾無論拍照、唱歌時，或在無法保持距離的場合，不分室內、室外，請務必戴上口罩，進出任何場所，也要落實實名制，勤洗手、量體溫，把個人防疫做好。
侯友宜認為，防患未然，新北市全力提高醫療收治及廣篩量能，全面待命，防堵疫情，部分篩檢站將於周末加開篩檢時間，市民朋友只要有疑慮，都可以前往篩檢；要控制疫情，最重要是將病毒阻絕於境外，對於高風險國家的名單，及是不是需要重新檢討入境的相關規定，也再次呼籲中央請一併列入思考！
侯友宜表示，新北市針對防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員，已經要求全面接種第三劑的加強劑疫苗；也呼籲已經符合接種第三劑資格的市民朋友，趕緊接種加強劑，才能夠為自己爭取足夠的保護力；強調這場戰役不能等閒視之，大家共同努力將疫情控制住，才能迎來令人安心的農曆春節。
※【NOWnews 今日新聞
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