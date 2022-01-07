獨／《華燈初上2》前小姐狠心拋棄蘇媽媽！忍1年PO出祕照
影集《華燈初上》第二季12月30日上線後，隨即登上Netflix收看第一名，除了深受台灣觀眾喜愛，在南韓討論度也不在話下。劇中日式酒店「光」的過去曝光，徐若瑄、9m88、孔劉御用翻譯Qma權貞妍都是「光」的前小姐，Qma今（7日）曬出定裝花絮照，也獨家跟《NOWnews今日新聞》透露，第14集她拋棄蘇媽媽（楊謹華 飾）、蘿絲媽媽（林心如 飾）的橋段，雖然沒有NG，但跟2大女神對戲很緊張，而她的戲份也比徐若瑄多，是唯獨有2場戲的「光」前小姐。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-07 14:22:05
《華燈初上》第二季未開播前，Qma曾謙虛表示只是小配角「怕播出後大家都找不到我」，但事實上她算是台詞、鏡頭與戲服最多的「光 前任小姐」。在第12集中，徐若瑄將「光」託付給楊謹華後就未再出現；但Qma除了第12集與眾前任小姐亮相，在第14集中，她因「光」生意未起色，不顧楊謹華跟林心如的挽留，決定離開光。
Qma是2020年拍完《華燈2》，今秀出定裝照，表示：「照片存了好久終於能發了，等出場的概念。」她受訪透露跟楊謹華對戲雖然沒有NG，但楊謹華、林心如2位女神氣場強大，直呼拍攝當下「非常緊張！」而該橋段3人也多拍2至3場，Qma認為這對身為演員是關鍵里程碑，感激表示：「這真的算是一大進步了！」
Qma是台韓混血美女，除了是演員，也是YouTuber、韓星來台貼身翻譯員，她曾擔任BTS、孔劉、李棟旭、「少女時代」潤娥、池昌旭、「神話」Andy、Running Man主持群等人的貼身翻譯，斜槓生活多采多姿。