獨／《華燈2》新小姐是BTS孔劉身邊的她！台韓混血美貌狂
Netflix影集《華燈初上》第一季深受觀眾喜愛，第二部預告正式曝光，「光」日式酒店前任媽媽桑與小姐陣容也是十分堅強，除了徐若瑄、9m88，曾擔任BTS、孔劉、「少女時代」潤娥、Running Man等韓星貼身翻譯的Qma權貞妍，也尬上一角！
記者陳雅蘭/台北報導
2021-12-11 14:02:10｜2021-12-11 14:07:08
《華燈初上》第一季結局停在「光」媽媽桑遇害，第二季預告以楊謹華的喪禮為開端，誰是殺人凶手引發關注。最新一季內容也回溯過去，除了揭曉「光」的前任老闆瓊芳媽媽是由徐若瑄擔任，媽媽桑身旁的小姐也是大有來頭。
Qma在《華燈2》飾演「光」前任小姐之一，她跟《NOWnews今日新聞》透露參演的契機，是偶然獲得的面試機會，但她因簽下保密條款，不便透露太多角色細節，只記得該角當時競爭者超過百名，「我是試鏡三次才上，我沒有想過我會面試上，但我只是小小角色啦，沒什麼好說的」，更謙虛表示：「我怕最後播出後，大家找不到我怎麼辦！」
Qma是台韓混血美女，除了是演員，也是YouTuber、韓星來台貼身翻譯員，她曾擔任BTS、孔劉、李棟旭、「少女時代」潤娥、池昌旭、「神話」Andy、Running Man主持群等人的貼身翻譯，斜槓生活多采多姿。
Qma透露她是去年拍完《華燈2》，因疫情關係很久沒接韓星翻譯工作，YouTube影片也停更中，她目前在上海編寫短片腳本與編劇企劃，預計過年返台過節，回家後會迅速跟上《華燈初上》最新進度。《華燈初上》第二季12月30日在Netflix上線。