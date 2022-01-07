郵局存款超過100萬！行員吐「1句」男秒臉綠：今天才知道
許多人認為投資理財風險大，因此寧願賺實錢，存死錢也不願冒風險賠錢，於是都將錢存在銀行或者是郵局帳戶，每年加減有利息可以補貼也甘願。不過，近日一名網友分享自己去郵局存錢時，行員一看存摺卻告訴他「郵局存款超過一百萬，不算利息喔！」讓他感到非常震驚，直呼「今天才知道」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 14:58:46
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「今天去存完錢之後，銀行員才跟我說，郵局存款超過一百萬的話，多出來的部分是不算利息的喔，我真的是當下才知道」只見貼出的照片，原PO郵局存款有127萬元，按照行員所說，他只能拿到100萬上限所產生的利息，剩餘的27萬並不能列入利息比例計算。
貼文一出，網友紛紛回應「如果你沒發這篇文＝＝我根本也不知道」、「傻眼，我要跟我媽講，我媽錢都放在郵局....」、「應該一堆長輩都不知道吧，很多長輩錢都放郵局」、「我也是看到你發文才知道，還好早就換銀行存了」；不過也有人大歪樓表示「好險我沒一百萬，感恩」、「沒有一百萬，但還是長知識」、「好險我沒這問題，一百萬一輩子都是夢」。
而事實上，根據中華郵政的網站上就清楚寫明，存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元，超過部分不計利息，按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。（編輯：張嘉哲）