《華燈初上2》形象逆轉了！最討厭角色Top5　他最廢奪冠

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在劇中飾演風流才子的編劇江瀚，先是分手羅雨儂（林心如 飾），再無縫接軌蘇慶儀（楊謹華 飾），周旋在閨蜜倆之間，最後兩個女人都被他狠甩，甚至還逼得蘇慶儀輕生，因此被稱「天下第一渣男」；不過在第二季結尾，他向羅雨儂真心致歉，形象也洗白，甚至意外拿到關鍵證物，也讓他的角色反感度下降不少。
TOP4：蘇慶儀（楊謹華 飾）
蘇慶儀是《華燈初上》主角之一，而她悲慘的遭遇也讓大批劇迷超心疼；不過第二季也揭露了她不為人知的黑暗面，幾乎與所有人都有爭執，超腹黑形象也讓人簡直看傻。其中最讓人毛骨悚然的，莫過於表面上與羅雨儂以閨蜜互稱，卻又私底下捅刀，教唆檜木舉發羅雨儂販毒，而當時販毒是死罪，雖然現仍不知她計謀目的究竟為何，但確實讓人不寒而慄。
TOP3：阿季（謝瓊煖 飾）
《華燈初上》第一季中，阿季除了沈迷賭博，欠下大筆賭債，還為了得到中村先生（加賀美智久 飾），不惜下藥迷姦；在第二季中，也描述了她早期因為被蘇慶儀搶走客人，而有心結的故事，因嫉妒生恨的樣子相當傳神。而在蘇媽媽死後，阿季雖順利當上媽媽桑，卻又在生意差時提出關店想法，讓人不禁直呼「沒擔當」、「阿季真的超XX」、「演得很討厭」。
TOP2：蘇美玉（王靜瑩 飾）
《華燈初上》第二季一開始就揭開羅雨儂、蘇慶儀的少女時代，蘇慶儀當時跟著媽媽蘇美玉住進媽媽男友朱正雄（伊正 飾）名下的房子，卻慘遭強暴，而蘇慶儀被強暴當下，蘇美玉其實知情，卻不出面阻止，後來甚至怪罪女兒「勾引我男人」，把蘇慶儀趕出家門；直到蘇美玉後來也被趕走，走投無路，知道女兒當了媽媽桑，也只會找她要錢；在蘇慶儀死後，她假裝心痛，其實在意的是女兒的遺產，「鬼母」形象也讓劇迷恨之入骨，「蘇的媽媽那嘴臉很噁心」、「根本不配當媽媽，超可惡」。
TOP1：何予恩（張軒睿 飾）
在《華燈初上》第一季就能看見何予恩，而他個性慢熱、戀愛0經驗，生日當天因為同學們想替他慶生，意外來到「光」，那晚他對蘇慶儀一見鐘情，勇敢表白後倆人也順利交往，不過後來分手，他想挽回蘇，竟跟蹤、偷拍蘇與江瀚約會的照片，行為就像恐怖情人。
直到第二季，才知道原來當初蘇與他分手的原因，是因為當時蘇懷孕了，但他卻不敢負起責任，讓蘇一人獨自到婦產科拿掉小孩，懦弱又不負責任的態度，也讓網友直呼「根本廢物，要做又不敢做、恨又不敢恨、愛又不敢愛，做事猶豫不決」、「何予恩有夠煩的，非常討厭他」，被封為《華燈初上》劇裡「最廢」的人物。（編輯：郭佩蓉）