外籍生幫助新二代體驗母國文化！南應大分享多元觀點

《四方報》報導，我國新住民和新二代已超過百萬人，各校都積極推廣新二代的教育。台南應用科大舞蹈系馬來西亞籍學生楊暄薴、駱芷寧，受邀前往新營高工演講。透過該校新住民學生專題講座，以自身經驗引導參與活動的新住民學生，深入了解新移民原生母國文化，豐富自己的國際觀。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-07 17:48:00
南應大舞蹈系三、四年級國際生駱芷寧、楊暄薴兩人，在新營高工講座中，除以「走出去！看世界」為題分享個人來台灣學習、生活、文化與職場體驗心得外，並以自身經驗為例，強調語言是國際移動的重要能力，鼓勵新二代善用自帶的雙語、雙文化優勢，再加上強大學習力，以及對語言和文化的好奇心，日後定能成為移動國際的優秀人才。
南應大舞蹈系主任吳幸芳表示，此次攜手夥伴學校進行新住民學生專題講座，透過國際生的親身體驗分享多元文化更具說服力，期盼能引導新住民學生提升自主學習能力，進而豐富自己的國際視野，強化國際移動力。
吳幸芳強調，新移民已躍升為台灣第四大族群，無論是形塑多元文化的社會氛圍及生活環境，或是建構多元友善的學習校園，都是刻不容緩之事，加上新二代學生在成長歷程中，難免會碰到自我認同及外界偏見等難題，期盼透過教育讓民間能夠改善觀念，消彌歧視，同時讓新二代能有健康的心理發展環境。