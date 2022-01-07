虎年3生肖運勢欠佳！專家曝「化解煞星法」　轉旺年運勢

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事業運勢★★★
愛情運勢★★★
金錢運勢★★
健康運勢★
雖然還不到犯太歲的流年，不過屬兔朋友今年運勢表現差強人意，只有一顆不大給力的「陌越」星，有助你在變動中創造機會。其他如「亡神」、「病符」、「天官符」等凶星，即使威力不是最強的，但聚集在一起時可不能小看了。
屬兔朋友最大優勢是有強韌的心理質素，面對外境再苦再難，只要內心夠堅定，清楚目標方向，便能持續下去，化阻礙為動力，或許會辛苦了些，但這些付出終能回饋到你身上。
事業
事業發展吉中帶凶，面對詭譎多變的工作現象，理智上明白身在其中就只能接受，然而情感上仍因此有許多委屈抱怨，覺得志不能伸。短時間內是無法改變職場生態，但是可以調整自己面對的態度，這一年要獨善其身一些，不特意討好或敵對，順其自然就好。
或許會迎來一些變革，雖然要重新適應，不過是個好機會，審視自身的職場價值，也才能看見要突破的方向，充實自我與創造機遇。
愛情
想要感情往好的方面發展，首先不能懶散，勤能補拙、勤能加分！單身者若想在今年遇見好緣分，把自己打理好是很重要的一環，只有不斷提升個人外在形象以及內在修養，才能全面提升魅力吸引合適對象，否則很難脫單。
有伴者彼此相處還算穩定，但可別以為老夫老妻就不用花心思經營，要是懶得用心，愛情只剩柴米油鹽的話，很快就會用光最後一分熱情的，及時安排浪漫約會吧！
財運
較難積聚財富的一年，容易有衝動消費的傾向，一時興起跟風購買，卻不是需要的物品，反倒形成了浪費，也常因此月初就花光，存不到幾個錢。建議將現有的物品盤點一番、分類製成清單，要是又想跟團或加一時，看看清單上的東西，多一眼考慮、就能少幾分浪費。
投資理財上，因為今年健康欠佳，不妨將重心放在維護健康與養生，定期中醫或保健食品調養，都是不錯的投資選擇。
健康
健康運勢跌落谷底，每個人生活作息難免有些不良習慣，但在今年屬兔朋友要特別留意調整，特別是不能晝夜顛倒，一旦作息規律失衡，睡眠品質也會跟著下降，造成惡性循環，影響層面更大，且容易有自律神經失調方面的症狀，如失眠、胃食道逆流、耳鳴、焦慮恐慌等等，不可不慎，一定要尋求專科醫師幫忙，以免健康崩盤。
虎──太歲本命，趨吉避凶
事業運勢★
愛情運勢★★
金錢運勢★
健康運勢★★
太歲當道，亟需趨吉避凶的一年！屬虎朋友辛苦了，正式迎接「無喜必有禍」的本命年，不僅需承受莫大心理壓力，還加碼「劍鋒」、「披頭」、「地煞」、「伏屍」等凶星來勢洶洶，可謂阻礙重重、困境叢生。
雖然運勢動盪奔波，然而挑戰與機遇是並存的，最好抱持著置之死地而後生的決心，審時度勢、坦蕩行事，一定要站得住腳，就能避免陷入小人紛擾；另一方面，過年期間記得到香火鼎盛的廟裡安座太歲，有助此年運勢平順。
事業
屬虎朋友行事魄力十足、喜歡接受挑戰，但是遇到太歲本命年，也要收斂起平日的霸氣，特別是工作時易有力不從心之感，要謙卑低調、與人為樂，不要事事都要爭贏或講道理，不走運的時候就算是站得住腳，也容易吃癟又吃虧，甚至得罪周圍的人，引小人入室。
此外，對於手邊正在處理的案子，要謹慎留意細節，尤其是提到數字方面的項目，不夠細心的話會很麻煩，甚至影響事業前途。
愛情
感情焦頭爛額的一年，情緒容易焦躁不安，也有悲觀傾向，心思無法好好的用在經營戀情上。單身者不是沒有結果、就是草率收場，不期不待就能不受傷害，關鍵在自己還沒準備好，建議不要勉強一定要找個伴，先釐清自己想要的是什麼。
有伴者容易鬧脾氣，對情人容忍度下降，常常看不順眼對方的一言一行，提醒你先靜下心看看是誰的問題，純粹是自己愛挑剔，還是對方要改進？才不會出口傷情。
財運
財運發展不安穩，破財危機大！今年別幻想要一夜致富了，太歲發威，節流勢在必行，否則容易大財小財破不停，從生活中的簡約開始實踐吧，當欲望變少時，心量反而能裝進更多，有助運勢回升。
在投資理財上，不可有其他的小心思，投機取巧更加不可取，只有專注認真工作才能守住正財，穩穩地把錢存進戶頭裡。此外，建議你要未雨綢繆，預先做好年度開支計畫，以備不時之需。
健康
健康運勢不盡人意，無論體力或抵抗力都受到極大影響，今年可別因為是小感冒、小傷口就不以為意，一個輕忽可能就會釀成大災；在使用金屬器具或尖銳工具時，定要詳閱說明書及安全性，以免受傷流血；此外，不妨尋求宗教信仰的幫助，讓自己的心能夠安定下來，心理健康，身體狀況也會跟著變好。
猴──歲沖運詭，變通能解
事業運勢★★
愛情運勢★
金錢運勢★
健康運勢★★
進入壬寅虎年，代表屬猴朋友迎來沖太歲的年分，有「羊刃」、「浮沉」、「大耗」、「歲破」、「破碎」、「歲刑」等凶星雲集，將為各方面帶來不小影響與挑戰，註定是萬事變幻莫測、行事勞心勞力的一年，十分考驗應變能力。
幸而仍有「解神」、「天解」、「月空」、「驛馬」等消災解難之星幫襯，若能保持積極主動的心態、順應時局靈活變通，就容易找到問題的突破點，化解煞曜帶來的不利影響，不至於山窮水盡。
事業
屬猴朋友機靈反應快、也有很多小聰明，在職場上往往八面玲瓏，常有兵來將擋、水來土掩之勢；不過遇到沖犯太歲的年分，也得謙遜低調為上，以免過於投機反而害事，變得舉步維艱、處處受限！
今年要甘願在職場中花費更多的時間和精力，用心在哪裡、成績就在哪裡，寧可多留意，也不要求速成，以免落人話柄犯小人。此外，主動求變也可減少沖太歲的不利影響，例如轉職跳槽或外派出差，都有可能發掘新機遇。
愛情
歲破之年凶星威力強大，不僅整體運勢較為動盪，感情運勢也恐怕遭受前所未有的挑戰！這一年對待愛情和婚姻時，不要有太多虛幻的想像，也不建議在這一年進行任何重大的人生決定，否則會容易失望和沮喪。
另一方面，屬猴朋友的人緣雖好，但心中有自己的一把尺在，較為現實考量，面對感情時也是如此，即使再親暱甜蜜，也容易因錢計較傷感情，提醒你要將感情和錢財分開考慮，尋找與磨合出消費觀和金錢觀一致的人選，否則走不長久。
財運
破財虛耗的一整年，財運走勢並不樂觀，基本上只要不賠錢就是好消息了！今年各方面開銷較大、也有些意外支出，最好能在進入虎年之前就超前部署，做好新的年度開支規畫，先掌握已知的花用，如食衣住行、孩子教育經費、孝親費、人情世故往來、醫療健康等等，才有餘力應對突發狀況，節流是第一目標，切勿再大手大腳地消費。此外，偏財運很差，要避免接觸高風險投資，才不會引發金錢危機。
健康
受眾多凶星影響，今年健康運勢也處於起伏不安的狀態，本來就容易毛躁粗心的個性，更是變本加厲，不是很放空、就是超緊張！極端的情緒也讓身體健康亮起了紅燈！
不妨尋求心靈的慰藉，像是打坐、瑜伽、參加宗教法會、聆聽佛曲音樂等等，讓心能靜定下來，止住厄運侵襲。還要提醒的是，今年不宜從事與水有關的活動，出外行車及人身安全也要特別謹慎，以防意外。（編輯：鍾怡婷）
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