最新疫調足跡出爐　詹賀舜呼籲足跡重覆者盡速採檢

桃園機場群聚感染持續擴大，中央疫情指揮中心今（7）日公告桃園4例本土、6例境外，年齡為20多歲至60多歲。桃園市府下午公布確診者11處最新足跡，除了金嗓歌友會之外，相關足跡也遍及永安漁港、7-11永安港門市、SOGO中壢店以及王記食堂等餐飲小吃店。
記者李春台/桃園報導
2022-01-07 16:50:18｜2022-01-07 16:52:27
市府新聞處長詹賀舜下午召開防疫會議時指出，有關案17240（外縣市）、17368、17369、17370、17371公共場所足跡，於110年12月30日曾出入食出韻便當店；111年1月1日曾出入金嗓歌友會（1月1日至1月5日）、永和豆漿大王；1月3日出入永安漁港、SOGO百貨中壢店、7-11永安港門市；1月4日出入朗得利投幣式自助洗衣店；1月5日出入拉亞漢堡中壢三光店、7-11大享門市；1月6日出入王記食堂、新陶芳餐廳，若民眾曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，監測期間如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，可撥打1922或0800-033355專線，由衛生局同仁提供相關諮詢。
詹賀舜強調，居住於中壢區、平鎮區的市民朋友，或與近日公布的確診個案足跡有重疊者，建議與家人盡速前往社區採檢站或醫院採檢，並同時呼籲歌友會會員及其親友和家人，儘速至社區採檢站或醫院採檢，配合市府找出潛在感染者、有效阻斷隱形傳播鏈。
衛生局簡任技正黃翠咪表示，中央指揮中心今日公告桃園新增4例本土個案為案17368、案17369、案17370及案17371，6例境外個案為案17316、案17332、案17333、案17335、案17351及案17365，年齡為20多歲至60多歲，目前桃園市居家隔離人數280人，相關疫調正持續進行中。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。