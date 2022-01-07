中央3月才能完成防疫旅館體檢　侯友宜連說2次：太慢了啦

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侯友宜也向中央喊話，盼防疫的政策應該改成14+7，但陳時中認為目前的本土案例還算可追蹤，暫時不考慮；侯友宜回應，因為Omicron的傳播的速度非常的快，再加上現在已經進入本土社區，大家要戒慎恐懼，全面備戰，因此阻絕於境外絕對是最重要的關鍵。
侯友宜直指，隨著疫情往上竄，尤其境外移入愈來愈多，也會愈來愈多的人於春節期間從國外回來，在阻絕於境外的策略上，應要思考、檢討入境的相關規定，不管是7+7、10+4，是不是去想一個更周全的策略，把它做到位，隨著時間、空間的改變，防疫的腳步要不斷做調整，以因應來勢洶洶的Omicron。
新北市政府衛生局補充，從1月8日起至1月21日的期間，全市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視；不過，長照機構若有「住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民」，或「其他經機構評估有必要探視者」，則不在此限。
此外，醫院若有「病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件」、「急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要」、「其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者」，也不在此限。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。