為何NET能屹立不搖？內行抖「4大優勢」讚爆：不會輸日牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO接著說，但他每次去逛NET，其實都還是有一些人，但沒有到很多，「那為啥還能屹立不搖？其實這幾年，我覺得NET衣服有越來越跟上潮流啊」。
貼文一出，掀起熱議，「net現在明明就很不錯，你是不是不出門？」、「沒對手了啊」、「網拍也一堆299~599的」、「忠孝東路上開超大間的，一堆人買好嗎」、「還行啊我都穿net」、「台廠成衣的榮耀」。
其中，也有內行揭開NET的4大優勢，分別是「價格便宜」、「品質不錯」、「款式多樣」和「常做公益」，「便宜好穿，有些版型不錯看」、「NET的CP值還不錯，而且還是良心企業」、「光會做公益就屌打其他牌子」、「同樣是大學T，NET有出布料比較特殊的，完全支持NET進軍國際包括日本，不會輸」、「常做公益的公司，這點要推，因此支持」、「基本款便宜又實穿」、「NET的CP值超高，便宜耐穿不宅」、「有一些版型款式很不錯啊，不會醜」、「傻傻的，NET有時候會撿到寶又超便宜」。
不過，也有網友表示，「UQ有king size....Net沒有」、「我都穿hangten」、「hangten才強吧，已經沒看到什麼人穿了」、「其實我覺得H&M比較好，便宜又好看」、「我比較喜歡Fifty percent」。（編輯：郭佩蓉）