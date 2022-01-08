吃尾牙吐在飯店！他嫌「賠償金額太貴」 明細曝光網怒轟
農曆年節前，不少公司會舉辦尾牙犒賞員工一年來的辛苦，但若是因尾牙喝多吐在飯店，恐怕就得照價賠償，一名網友在尾牙後入住飯店，卻因吐在房內遭求償4250元，讓當事人一看明細覺得金額不合理，因此上網PO文詢問，沒想到卻遭眾人怒轟。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 11:02:43
該名網友在「靠北住宿2.0」貼文，自己在尾牙後入住飯店，睡到一半卻無預警嘔吐在床邊，遭飯店要求賠償，而他曬出明細「賠償是沒問題，但金額似乎蠻貴的？」，他也特別說明，床單，被套，等之類物品都是白色「似乎是可以送洗染白」，飯店卻要求全數賠償，讓他請教網友該金額是否合理？
從明細內容中可以看出，飯店列出了床單、被套、枕套、保潔墊、羽絨被等物品，受損情形則為「有類似紅酒嘔吐物污漬」，並且因折舊所以打上5折，求償金額一共是4250元。
貼文一出，眾人反而怒轟原PO「非常便宜，嘔吐物很難清，味道更難，飯店沒跟你收這間房間太臭不能賣的那幾天費用就已經不錯了」、「便宜呀，這間房至少要擋2~3天除去異味才能賣房，飯店還損失咧」、「太佛了吧！還自行算好折舊價給你欸」。
也有網友分享類似經驗「還好吧，我尾牙同仁在飯店餐廳吐了一地，就6500起跳了」、「有次有個學生把床單染了巧克力牛奶，好像賠了1000多吧」、「吐計程車上都3000起跳，還沒有東西可以帶走，這價格太便宜還能帶走一堆寢具」。（編輯：鍾怡婷）