桃園機場群聚案＋1？侯友宜：新北1名防疫司機「陽性」

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侯友宜指出，這波桃園機場染疫的事件，對新北市（鶯歌區）還是造成一定的影響，新北全面的迎戰，並全力配合中央有的策略跟方法；對新北市而言，阻絕於境外才是一個最佳的方式，尤其看到境外的人數不斷攀升，不管10+4、7+7，尤其回到家裡自主健康管理的過程中，一定要落實管理同住家人，希望不要造成破口。
侯友宜說，中央一直呼籲能夠追加第3劑，新北昨日開過會後，為了讓民眾能夠在各醫療院所能夠方便安心的施打，也祭出新北的三大接種規劃－「合約醫療院所」、「中大型接種站」及「機動疫苗接種站」，從即日起就可以到我們的醫療院所，透過疫苗預約門診系統就可以來施打，不管是第1劑、第2劑或追加的第3劑。
侯友宜呼籲，新北市有128萬具有資格的民眾接種疫苗，尤其是第3劑，拜託市民朋友趕快來施打，但看到民眾施打的意願非常高，所以籲中央在疫苗接種的過程中，疫苗的量也要盤點好，不要造成疫苗不足的現象；另看到國外很多兒童感染後的住院的比例相對高，這些的醫療量能必須做好調整跟準備，呼籲中央針對兒童感染事件住院比較高的情形，做好醫療量能的調整。
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