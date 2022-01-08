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桃園機場群聚案＋1？侯友宜：新北1名防疫司機「陽性」

▲新北市長侯友宜今早在閉門的防疫應變會議中，證實新北有1名桃機的防疫計程車司機採檢結果為「陽性」，CT值高達33。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜今早在閉門的防疫應變會議中，證實新北有1名桃機的防疫計程車司機採檢結果為「陽性」，CT值高達33。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-08 12:17:45

桃園機場的群聚案延燒，面對Omicron變種病毒的威脅，指揮中心昨（7）日宣布縮短第3劑的接種時程，從5個月縮減至12周；新北市長侯友宜今（8）日也祭出新北的三大接種規劃－「合約醫療院所」、「中大型接種站」及「機動疫苗接種站」，呼籲民眾儘速完成疫苗接種。

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▲面對Omicron變種病毒的威脅，新北市也祭出三大的接種規劃－「合約醫療院所」、「中大型接種站」及「機動疫苗接種站」，呼籲民眾儘速完成疫苗接種。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲面對Omicron變種病毒的威脅，新北市也祭出三大的接種規劃－「合約醫療院所」、「中大型接種站」及「機動疫苗接種站」，呼籲民眾儘速完成疫苗接種。（圖／新北市政府衛生局提供）
新北市長侯友宜今早在閉門的防疫應變會議中，證實新北有1名桃機的防疫計程車司機採檢結果為「陽性」，CT值高達33；這名防疫計程車司機1月4日採檢陰性，1月7日採檢出陽性，但中央尚未列為確診個案，還要再確定，今日上午也再度採檢復驗，另同住4名家人採檢均為陰性，將持續密切的觀察。

侯友宜指出，這波桃園機場染疫的事件，對新北市（鶯歌區）還是造成一定的影響，新北全面的迎戰，並全力配合中央有的策略跟方法；對新北市而言，阻絕於境外才是一個最佳的方式，尤其看到境外的人數不斷攀升，不管10+4、7+7，尤其回到家裡自主健康管理的過程中，一定要落實管理同住家人，希望不要造成破口。

侯友宜說，中央一直呼籲能夠追加第3劑，新北昨日開過會後，為了讓民眾能夠在各醫療院所能夠方便安心的施打，也祭出新北的三大接種規劃－「合約醫療院所」、「中大型接種站」及「機動疫苗接種站」，從即日起就可以到我們的醫療院所，透過疫苗預約門診系統就可以來施打，不管是第1劑、第2劑或追加的第3劑。

侯友宜呼籲，新北市有128萬具有資格的民眾接種疫苗，尤其是第3劑，拜託市民朋友趕快來施打，但看到民眾施打的意願非常高，所以籲中央在疫苗接種的過程中，疫苗的量也要盤點好，不要造成疫苗不足的現象；另看到國外很多兒童感染後的住院的比例相對高，這些的醫療量能必須做好調整跟準備，呼籲中央針對兒童感染事件住院比較高的情形，做好醫療量能的調整。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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