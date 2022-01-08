2022開年就翻身！「5生肖」運勢黑轉紅　專家曝最旺月份

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生肖馬在2021年與「牛本命年相害」，莫名其妙的背了很多黑鍋，這時身邊的朋友以及同事化身為小人，讓你平白無誤遭受牽連。不過從12/21冬至交年運後，你的運勢會明顯的有所好轉，生活上、工作職場、人際關係、感情以及健康都是不錯的。
2022年帶有三合本命，還有「將星」、「金匱」、「幫襯」，前者讓你在事業上如有神助，升職加薪少不了你。後者則是助你財運亨通，運勢轉暗為明，加上身邊的好人緣，能為你化解生活中的煩惱。
2022年特別是農歷三月、六月、九月、十月運勢最旺，諸事順遂，好好把握。
第四名、生肖龍
生肖龍在2021年與「牛本命年相破」，你的生活、工作事業、感情生活上遭受到不小程度的破壞，甚至是為家人花費為數不小的金錢，各方面的影響讓你欲振乏力。幸好從12/21冬至交年運後，你的運勢由黑翻紅，2022一開年將是你大展長才之年。
你在2022年獲得「國印」吉星照拂，此時頭腦清晰、腦袋里的鬼點子特別多，工作上的表現亮眼，長官對你賞識不已。在2022有參加考試的生肖龍者，考運旺盛加上自身努力，有機會金榜題名。好好把握這波好運，堅持發展將能成功上岸。
2022年特別是農歷四月、五月、八月、十二月運勢最旺，多加把握住機遇，會是個人生的轉折點。
第三名、生肖狗
2021年生肖狗與牛本命年相刑，這一年十分容易因為跟別人的一點口角是非，在失去理智的情況下，引來合約訴訟、官非問題這些狀況。而這一整年焦躁煩悶，從12/21冬至交年運後，你終於能夠甩開焦躁不安的衰運。
2022年與虎三合，萬事順利，另外「華蓋」星助力，你的直覺與第六感非常強，遇到有蹊蹺的事情，你能夠馬上就嗅到不對的味道，馬上就決定抽身避免災禍。你能在吉星的庇護下逢凶化吉。加上你越來越懂得知道自己要的到底是什麼，2022年開始，屬於你大放異彩的時刻就要展開！
2022年特別是農歷二月、四月、十月、十一月運勢最旺，諸事順暢丶可過著順遂富足的享受生活。
第二名、生肖羊
生肖羊在2021年受到「牛本命年正衝」的影響，是走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能卻處處受到打壓、有志難伸，整天忙著應付暗地裡的小人，根本無暇顧及生活裡其他方面的狀況。幸好從12/21冬至交年運後，你加速擺脫流年相衝的陰霾，迎來2022的新氣象，還有眾多吉星為你加持，運勢想不好都難！
首先2022年你將得到「天喜」吉星的助力，讓你在人緣方面有貴人相助、更有長輩疼愛，連異性緣都是好到讓你不敢相信。2022年在喜事、婚緣上都是好兆頭。還有「月德」吉星令你今年福氣滿盈，有福神來臨丶祖先庇佑的好運，即便是遇到困難與阻礙，都能順利化解、轉禍為福。建議今年多做善事、多說好話來耕織福田，幫助需要幫助的人，會使「月德」的好運能量更加放大。
2022年特別是農歷正月、五月、七月、十一月運勢最旺，凡事都有貴人幫忙丶得到雙倍的回報。
第一名、生肖牛
身為2021太歲之首，生肖牛從年初就一直不順，整體運勢受到凶星的壓迫，在事業、財運及健康方面有大幅程度的影響，處在諸事不順的情況之下，一肚子怨氣無處發洩。運勢終於從12/21冬至交年運後，由黑翻紅了！你的霉運在冬至過後就逐漸遠離，各種好的機會降臨等待降臨。
2022年有「紅鸞星」入命，所謂「紅鸞星一動，姻緣必臨門」，不僅單身者容易找到天賜良緣的對象，在2022年閃婚的機會特別高。而2022更是生肖牛婚運（孕）的大好年，特別適合與另一半走入人生另一個階段，並且生個生肖虎寶寶。
2022年特別是農歷七月、八月、九月、十一月運勢最旺，喜鵲臨門，貴人幫襯，人財兩得。（編輯：賴禹妡）
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