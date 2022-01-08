尾牙取消「改發5000元」員工喊太爛！網反羨炸：超級佛心
又到了歲末年初之際，許多公司為了慰勞員工一整年的辛勞，都會發年終獎金或是舉辦尾牙；不過因為疫情影響，多數公司經考量後選擇取消或延期，對此，就有一名網友發文抱怨，表示公司取消尾牙，改為補發員工每人5000元，讓他大喊「太爛」，豈料貼文一出，網友全羨炸，直呼「還缺人嗎」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 15:15:07
該名網友今（8）日在PTT以「尾牙取消，一人給五千打發？」為題發文，表示公司剛剛突然傳LINE宣布因應疫情，今年取消尾牙，但一樣會發給每位員工5000元補償，錢會在這個月匯進戶頭，但也讓他超不爽喊「X，這樣可以嗎？每年都這樣搞，要怎麼申訴啊，才給5000元，也太爛了吧」。
貼文一出，掀起熱議，許多網友一致認為發5000元根本超好，「發錢比較好吧，超討厭吃尾牙」、「好爽，我們只有3000」、「有發錢就不錯了，多少人取消獎金」、「尾牙換錢明明就比較好」、「超羨慕，我們取消只有一千還是禮券」、「X，真爽，有缺人嗎」、「根本佛心公司好嗎」、「拿到錢才是真的」。
也有網友表示，就算尾牙照常舉辦，有些還得被迫上台表演，也不一定能抽到獎品，寧願拿5000元就好，「至少不用表演」、「反正也抽不到，5000不錯了」、「這不是更爽嗎？直接有現金不用特地跑一趟，而且還抽不到禮品」、「5000算多了，抽獎也不見得抽得到大獎」、「寧願拿5000還可以不用加班陪笑」、「尾牙當小咖給長官敬酒表演有比較好？」。（編輯：郭佩蓉）
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