新北1防疫計程車司機確診　足跡橫跨北市、宜蘭

新北市今（8）日新增1名本土的個案，案17415為桃機防疫計程車的司機、CT值34.8；新北市政府衛生局下午也公布案17415的足跡，包括1月4日下午3點多至宜蘭縣羅東鎮喜互惠生鮮超市羅東店、1月6日晚間9點多到台北市萬華區的7－11鑫樂昇店。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-08 15:38:53｜2022-01-08 16:37:09
喜互惠生鮮超市受訪時強調，今日中午12點多接獲相關單位的通知，案17415曾於1月4日的下午3點15分至30分到羅東店，基於維護顧客、員工的安全，已經要求羅東店立即停止營業；此外，羅東店除展開全面的清消外，員工進行快篩。
衛生局今日下午以新聞稿指出，案17415（男、50多歲）住在新北市新店區，為桃園機場的防疫計程車司機，已接種3劑的疫苗，去（110）年12月24日載運確診個案；今年的1月4日採檢PCR陰性，1月7日配合桃園機場擴大檢測，採檢二度檢驗PCR均為陽性，CT值分別為31、33。
衛生局表示，案17415經24小時後再度採檢，PCR陽性，CT值34.8，中央研判為病毒量低的近期感染；該案新北匡列共5人（4人均為同住家人、1人為親友），經採檢均為陰性，近期無與其他的駕駛密切接觸，將持續配合桃園機場專案的疫調，以釐清感染源。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。