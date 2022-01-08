賺太少慘被分手！他7年後「有房有車」驚：前女友想復合
男女之間的感情問題千百種，雖然在熱戀期一切看似美好，但俗話說「相愛容易相處難」，不少情侶、夫妻無法好好溝通磨合，最終只能以分手、離婚收場；對此，就有一名男網友發文，表示前女友曾嫌棄他賺太少提分手，但7年過去了，他有房有車有存款，前女友竟然回來找他，讓他不知該怎麼拒絕，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 15:55:42
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「前女友看我有錢想找我復合」為題發文，表示他與前女友在20歲交往，大概25歲時，原PO月薪5萬，對方4萬，「她嫌我賺太少，在我身上看不到未來，她希望未來有車有房，可以養得起2個小孩，所以跟我提分手」。
原PO說，當時前女友還說她值得更好的，「因為她在學生時代外貌條件不錯，還會被搭訕，雖然跟我在一起後胖不少，但因為很會修圖，粉絲很多，因此對自己很有自信」，也因為原PO被甩了以後，很努力地投資理財，增加自身能力，「現年32歲的我，當上主管，加上這兩年股票賺錢，我已經有房有車也有存款」。
豈料前陣子前女友突然找他聊天，「她說她跟我分手後，交的兩任都比我更窮，後來交了一個富二代，但會打她、甚至劈腿，很後悔跟我分手，一直都很想我」，這也讓原PO不知該如何是好，因為自己不太會說話，且當初也被對方傷得很深，「我該怎麼回應她？我一直放不下去，好想打破她那不切實際的自信，希望可以給我一點建議」。
貼文一出，掀起熱議，「你想想，這幾年你一直成長，她什麼都沒變，憑什麼現在進步的你，要接受完全沒變的她」、「直接跟她說我不做回收」、「不如說我喜歡男生XD」、「你回『我看起來像做資源回收的嗎？』」、「建議你說，我值得更好的」。
也有不少網友給出建議，就是「直接封鎖」，「直接封鎖了，不要給她希望」、「她在跟你裝可憐，請按下封鎖鍵」、「建議封鎖，留著更難受」、「建議封鎖」。（編輯：郭佩蓉）