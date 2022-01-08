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因應Omicron　戴瑋姍、顏蔚慈籲市府：擴大疫苗施打量能

▲戴瑋姍、顏蔚慈及洪嘉仁也呼籲，疫情的現況相當嚴峻，防範疫情，沒有人是局外人；團結新北，共同抗疫，才能有效地對抗疫情。（圖／顏蔚慈提供）
▲戴瑋姍、顏蔚慈及洪嘉仁也呼籲，疫情的現況相當嚴峻，防範疫情，沒有人是局外人；團結新北，共同抗疫，才能有效地對抗疫情。（圖／顏蔚慈提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-08 17:47:22

桃園機場的群聚案延燒，面指揮中心昨（7）日宣布縮短第3劑的接種時程；不過，新北市議員戴瑋珊、爭取民進黨市議員提名的顏蔚慈團隊及三重區五順里里長洪嘉仁，卻接獲諸多民眾陳情，依衛生局的網站合約醫療院所預約施打，卻被回覆根本沒有施打第三劑的量能。

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▲戴瑋姍認為，新北市所開設的四個中大型施打站，但卻漏了板橋，明顯不便市民施打。（圖／顏蔚慈提供）
▲戴瑋姍認為，新北市所開設的四個中大型施打站，但卻漏了板橋，明顯不便市民施打。（圖／顏蔚慈提供）
戴瑋姍指出，下週新北市將設置疫苗預約的系統，但僅能預約中大型接種站，顯不利民眾就近施打；呼籲過去中央成立1922疫苗預約平台，民眾可查詢住家、工作附近的診所、疫苗種類等內容，讓民眾得依自身需求施打，中央應加速整合、統籌相關疫苗接種平台，以利民眾施打，才有助於提高疫苗接種率。

戴瑋姍強調，Omicron變異株的傳播速度是之前病毒3倍，為避免群聚，不要只侷限在醫療院所施打，應加開施打打站，像她的選區－板橋是人口最多，但新北市所開設的四個中大型施打站，卻漏了板橋，明顯不便市民施打；此外，寒假即將來臨，學生不需要去上學，也可盤點合適學校地點作為施打站。

顏蔚慈表示，新北市政府符合接種第3劑疫苗共128萬人，新北市長侯友宜市盼市民朋友們趕快去打，但今（8）日早上卻接獲許多民眾陳情，指稱撥打預約電話都是忙線，更有醫療院所說尚未收到新北市衛生局的公文，目前不提供第3劑疫苗施打服務等諸多的亂象；新北市府若不妥善處理，恐生更多民怨。

顏蔚慈建議，新北市目前僅在三重、鶯歌、永和及汐止，成立4個中大型接種站，但要到下週二才能預約、下週四施打；過去新北市共成立26個中大型的接種站，三重蘆洲就有5個，建議新北市政府若整體醫療量能允許，可參照過去的經驗，加速重啟中大型疫苗接種站、隨到隨打接種站等，以便民眾接種。

洪嘉仁說，一早也收到不少民眾反應疫苗的問題，過去三重的大型疫苗接種站是成立在碧華國中，便利於三蘆地區的民眾就近施打，建議新北市可比照過去辦理；針對提供年長者友善的措施，可比照之前的作法，印製疫苗施打資訊的通知單等方式，讓里鄰服務可更完整地提供給需要的長者。

戴瑋姍、顏蔚慈也對新北市政府提出4點的建議，一、若醫療量能允許，增加中大型接種站、隨到隨打接種站的設置。二、盤點新北市所屬校園，尋找合適場地，於學生寒假時將校園成為疫苗接種站。三、中央應統整整體疫苗預約系統，以利民眾預約疫苗施打。四、整合民政、社政、衛政系統等相關服務，提供友善長者之施打措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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