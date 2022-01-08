因應Omicron　戴瑋姍、顏蔚慈籲市府：擴大疫苗施打量能

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戴瑋姍強調，Omicron變異株的傳播速度是之前病毒3倍，為避免群聚，不要只侷限在醫療院所施打，應加開施打打站，像她的選區－板橋是人口最多，但新北市所開設的四個中大型施打站，卻漏了板橋，明顯不便市民施打；此外，寒假即將來臨，學生不需要去上學，也可盤點合適學校地點作為施打站。
顏蔚慈表示，新北市政府符合接種第3劑疫苗共128萬人，新北市長侯友宜市盼市民朋友們趕快去打，但今（8）日早上卻接獲許多民眾陳情，指稱撥打預約電話都是忙線，更有醫療院所說尚未收到新北市衛生局的公文，目前不提供第3劑疫苗施打服務等諸多的亂象；新北市府若不妥善處理，恐生更多民怨。
顏蔚慈建議，新北市目前僅在三重、鶯歌、永和及汐止，成立4個中大型接種站，但要到下週二才能預約、下週四施打；過去新北市共成立26個中大型的接種站，三重蘆洲就有5個，建議新北市政府若整體醫療量能允許，可參照過去的經驗，加速重啟中大型疫苗接種站、隨到隨打接種站等，以便民眾接種。
洪嘉仁說，一早也收到不少民眾反應疫苗的問題，過去三重的大型疫苗接種站是成立在碧華國中，便利於三蘆地區的民眾就近施打，建議新北市可比照過去辦理；針對提供年長者友善的措施，可比照之前的作法，印製疫苗施打資訊的通知單等方式，讓里鄰服務可更完整地提供給需要的長者。
戴瑋姍、顏蔚慈也對新北市政府提出4點的建議，一、若醫療量能允許，增加中大型接種站、隨到隨打接種站的設置。二、盤點新北市所屬校園，尋找合適場地，於學生寒假時將校園成為疫苗接種站。三、中央應統整整體疫苗預約系統，以利民眾預約疫苗施打。四、整合民政、社政、衛政系統等相關服務，提供友善長者之施打措施。
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