台灣泡麵「4點」輸爆國外！網怒噴廠商：心態完全不對
台灣的傳統泡麵陪伴眾人一同成長，許多經典口味光是唱名，似乎就能在口腔中感受到它的味道。有名網友則提出自己對台灣泡麵的見解，認為台灣的杯蓋式泡麵非常難撕，常常將那片紙弄得面目全非，反觀他國泡麵卻好撕、好開，讓他相當生氣，貼文發出後獲得許多贊同，有人更整理出台灣泡麵四大待進步的清單。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 17:55:17
原PO於PTT發文，說明自己每次撕台灣泡麵的杯蓋都失敗，不是缺一角，就是變得像狗啃過般，讓他非常不開心。反觀其他國家，不管事日本、韓國、泰國、香港的泡麵，隨撕隨開、相當輕鬆，「不信的去超商買95元一碗的進口泡麵試試」，同時惋惜到「我還記得小時候台灣泡麵也是很好開，到底為什麼現在都變成這樣？」
貼文引起眾人熱烈回響，有人便列出台灣泡麵四大尚待進步的缺點：
1、泡麵杯蓋難撕：日韓兩國的泡麵有處理過，順滑好開，似乎有上特殊處理，不會拆了像狗啃過。
2、乾麵沒有排水孔：日清跟日本泡麵都有此設計，台灣還要自己用筷子戳洞。
3、難開的醬包，用剪刀才順：反觀日本乾麵的美乃滋醬包，有做處理一拉就開，還不會漏。
4、每個人家裡都是圓形碗：結果還來個方形麵：簡直反人類，有的還要折斷麵體才能泡。
其他網友也贊同「還停留在『這個月沒錢只能吃泡麵』的那種泡麵水準，哪還會講究蓋子」、「我每次撕台灣泡麵蓋都會破+1」、「是這一兩年變超難開的」、「台灣傳統產業沒有使用者體驗這東西」。部分網友則提出不同意見「可是台灣泡麵很好吃」、「日清要看款式，沒排水孔的也是有」。 （編輯：李惠婷）