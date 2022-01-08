滴水不露　侯友宜率隊稽查新北防疫旅館

面對Omicron變種病毒的威脅，新北市長侯友宜今（8）日再度率隊稽查新北市的某防疫旅館，檢查相關防疫措施；侯友宜強調，防疫旅館的員工，除每周一次的公費快篩外，只要第2劑的疫苗滿3個月，就趕快去施打第3劑。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-08 18:58:56｜2022-01-08 19:00:04
侯友宜今日下午率同副秘書長朱惕之、觀旅局長蔣志薇、衛生局長陳潤秋，及板橋區張范姜坤火前往防疫旅館實地的稽查；侯友宜逐一檢視各項紀錄的表單時，發現業者消毒紀錄的日期填寫有誤，除提醒改正，也隨機調閱監視器送餐畫面，抽查送餐人員是否有完整防護裝備，要求務必要做到滴水不露。
侯友宜重申，新北目前38家的防疫旅館業者，特別要重視「紅、黃、綠區」感控動線的設計跟規劃，及清消的過程，一定要合乎防疫規定和標準；同時要求稽查的同仁，必須嚴格查核所有的稽查表，檢視錄影監視系統，了解到底有沒有按照規定執行，強調每一間防疫旅館都不可輕忽。
蔣志薇呼籲，各防疫旅館務必落實新北防疫計畫的相關規範，並要求符合第3劑施打條件的防疫旅館員工，依造冊名單儘速前往施打，以保護自己與住客的健康安全；並以近日防疫旅館內發生群聚感染為例進行宣導，他山之石，可以為戒，絕對勿輕忽環境感染所帶來的重大防疫破口！
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