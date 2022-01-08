投票辦尾牙還是給三千？網列算式推爆拿現金：這樣賺更多
年關將至，各公司開始發送年終及開辦尾牙，可為因應全球新冠肺炎疫情，部分忍痛停辦。這名網友的公司便對此相當苦惱，便把舉辦尾牙與否的選擇權交給職員，看眾人要辦尾牙還是直接拿台幣三千，網友們見了紛紛推薦拿三千，甚至幫忙試算直接拿台幣有什麼好處。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 22:12:02
原PO於PTT上發文，說明近期公司讓職員們投票，確認年底要辦尾牙，還是每個員工折現三千匯進戶頭，原PO表示自己選擇拿三千，也詢問眾人「大家會選哪個？有沒有八卦」。
留言處一面倒推薦拿三千「當然是拿三千」、「3000，不用尬聊上台表演多好」、「當然領3000！尾牙只是去應酬」，更有網友特別列出直接拿三千的好處是什麼「一人給3000，一桌十人3萬。辦尾牙的話公司可能辦一萬的桌，其他兩萬拿去請藝人唱歌」、「尾牙時間至少浪費三小時，還沒加班費，所以直接拿現金，等於賺3000＋3小時。除非尾牙價值有5千以上，不然真的不划算」。
而眾人不想去尾牙的原因則是「有些公司尾牙員工還要上台表演的...」、「比較倒楣的還要用休假去練習表演節目」、「尾牙的食物本身也不值3000元」、「尾牙重點在抽獎沒抽獎不如別辦」。 （編輯：李惠婷）