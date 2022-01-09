冷氣團下週急凍恐剩「9度」！有機會降瑞雪　回暖時機曝

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因輻射冷卻效應，今晨氣溫偏低；截至4：46本島平地最低氣溫約在11度左右(苗栗西湖、頭屋鄉，新竹峨眉鄉11.0度)；其他各地區低溫也在12至14度：北部(新北雙溪區)14.1度，中部(嘉義東區)12.6度，南部(台南後壁區)12.3度，東部(花蓮壽豐鄉)11.9度。
吳德榮說，最新(8日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲、中南部晴時多雲；北台涼冷，中南部白天舒適早晚冷，日夜溫差大，各地區氣溫：北部14至20度，中部12至26度，南部12至28度，東部12至25度；明(10)日清晨冷，白天起東北季風減弱，氣溫微升，西晴東偶雨。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，週二（11日）強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東轉有局部雨，中南部雲量略增。週三（12日）清晨氣溫已降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右。
週三(12日)白天起至週六(15日)晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星降雨的機率；白天陽光下或不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大，應注意保暖及防寒；週六(15日)白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。
至於高山降雪的條件，週二（11日）大約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，週三白天起氣溫漸升，降雪條件轉差；3000公尺以上高山，未來一週低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，但期間仍有乾濕變化，何時能順利降下瑞雪？得持續觀察。（編輯：孫唯容）